Sống trọn cảm xúc Tứ kết FIFA World Cup 2026™ cùng VTVprime: Khi mọi khoảnh khắc đỉnh cao đều nằm trong tầm tay

Không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao với chất lượng sắc nét, VTVprime - nền tảng giải trí số của VTVcab - tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ trong chặng nước rút của giải đấu, biến mỗi thiết bị di động, Smart TV hay màn hình cá nhân thành một “khán đài số” sôi động, nơi cảm xúc World Cup được sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.

VTVprime - Tọa độ không thể thiếu của người hâm mộ trong vòng Tứ kết

Vòng Tứ kết World Cup 2026 quy tụ 8 đội tuyển xuất sắc nhất, với 6 đại diện châu Âu cùng nhà ĐKVĐ Argentina và “chú ngựa ô” Morocco. Ngày 10/7, tuyển Pháp của Kylian Mbappé – chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công – sẽ chạm trán Morocco. Ngày 11/7, Tây Ban Nha với hàng thủ chưa để thủng lưới đối đầu hàng công bùng nổ của tuyển Bỉ. Hai cặp đấu còn lại diễn ra ngày 12/7, khi Na Uy gặp tuyển Anh và Argentina đối đầu Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh những tấm vé cuối cùng vào Bán kết.

Nắm bắt nhu cầu theo dõi bóng đá mọi lúc, mọi nơi, VTVprime mang đến trải nghiệm xem World Cup linh hoạt trên nhiều nền tảng, từ Smart TV, Website cho đến thiết bị di động. Với đường truyền ổn định, chất lượng hình ảnh sắc nét và giao diện tối ưu cho nội dung thể thao, khán giả có thể dễ dàng cập nhật lịch thi đấu, theo dõi trực tiếp các trận cầu tâm điểm và thưởng thức các nội dung liên quan chỉ bằng vài thao tác.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái nội dung World Cup trên VTVprime tiếp tục giữ nhiệt trước, trong và sau mỗi trận đấu bằng chuỗi video đồng hành, highlight, recap diễn biến, phân tích chiến thuật và các nội dung thể thao liên quan. Đặc biệt, tính năng chat real-time tích hợp trên màn hình xem giúp người hâm mộ dễ dàng bình luận, giao lưu và chia sẻ cảm xúc trong từng khoảnh khắc nghẹt thở của vòng Tứ kết.

Lịch thi đấu Tứ Kết WORLD CUP 2026, tiếp sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTVcab.

Gói cước linh hoạt - Sẵn sàng cho những trận cầu sinh tử

Bước vào vòng Tứ kết, mỗi trận đấu đều mang tính chất sống còn. Chính vì vậy, VTVprime mang đến các lựa chọn gói cước linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu theo dõi của khán giả.

Với những người hâm mộ muốn theo dõi các trận cầu tâm điểm trong ngày, gói “Prime 1 ngày - 5k” mang đến giải pháp tiết kiệm, thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, từ nay tới hết sự kiện FIFA World Cup 2026™, khán giả hoàn toàn có thể lựa chọn gói tuần “Prime 7 ngày - 19k” với mức phí ưu đãi hơn, tiết kiệm hơn.

Sự linh hoạt trong gói cước cho thấy nỗ lực của VTVprime trong việc tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp mọi khán giả đều có thể hòa nhịp cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách phù hợp nhất với mình.

Gói cước PRIME - 1 ngày trên website vtvprime.vn.

Tứ kết World Cup 2026 - Cảm xúc càng sâu, trải nghiệm càng phải trọn vẹn

Vòng Tứ kết luôn là một trong những chặng đấu hấp dẫn nhất của FIFA World Cup 2026™, nơi không còn chỗ cho sai lầm và mọi khoảnh khắc đều có thể làm thay đổi lịch sử. Với sự kết hợp giữa công nghệ truyền phát hiện đại, nội dung thể thao phong phú, tính năng tương tác hấp dẫn và các gói cước linh hoạt, VTVprime không chỉ là một nền tảng xem bóng đá, mà còn là “khán đài số” đồng hành cùng người hâm mộ trong từng nhịp cảm xúc.

Từ ngày 10/7/2026, vòng Tứ kết FIFA World Cup 2026™ chính thức khởi tranh. Đừng bỏ lỡ những màn so tài đỉnh cao, những bàn thắng đáng nhớ và những khoảnh khắc có thể trở thành biểu tượng của mùa World Cup năm nay.

👉 Trải nghiệm ngay VTVprime trên kho ứng dụng App Store dành cho iOS và Google Play dành cho Android.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vtvcab.vtvprime.a

iOS: https://apps.apple.com/vn/app/vtvprime/id6749408810

Hoặc truy cập website chính thức: www.vtvprime.vn

VTVprime - Trọn vẹn cảm xúc, đỉnh cao thể thao!