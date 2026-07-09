Á khôi xinh đẹp đam mê môn thể thao lạ, tiếp sức Na Uy gây sốc ĐT Anh ở World Cup

Hành trình chinh phục môn thể thao "lạ"

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc với danh hiệu Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2023, Kim Trà My (sinh năm 2000) từ lâu đã là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào và trang cá nhân sở hữu hơn 500.000 người theo dõi. Tuy nhiên, thay vì chọn hướng đi an toàn, cô gái trẻ luôn tự tin định vị bản thân là một "biến số" sẵn sàng bứt phá để vượt qua mọi giới hạn.

Trà My đang là "vía may mắn" của tuyển Na Uy tại World Cup 2026

Bên cạnh tình yêu cuồng nhiệt dành cho trái bóng tròn, Trà My hiện đang dốc sức chinh phục Pilates (phương pháp rèn luyện thể chất kết hợp giữa hít thở đúng cách và các chuyển động có kiểm soát). Đây là bộ môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì, tính kỷ luật cao và sự tập trung tuyệt đối. Không dừng lại ở việc tập luyện giữ dáng thông thường, nàng Á khôi đang trên lộ trình lấy bằng huấn luyện viên để lan tỏa lối sống tích cực, dẻo dai đến cộng đồng phái đẹp.

Chia sẻ về sự giao thoa đặc biệt trong phong cách sống của mình, Trà My bộc bạch: “Pilates giúp rèn luyện cho tôi sự tĩnh lại, dẻo dai. Học tập giúp tôi có tư duy, chiến lược. Bóng đá mang sự bùng nổ, cuồng nhiệt.” Chính tư duy sắc bén cùng sự điềm tĩnh rèn dũa từ thảm tập đã tạo nên một nàng cổ động viên Na Uy đầy khác biệt và có chiều sâu.

Từ sự đồng điệu phẩm chất đến danh xưng "lá bùa may mắn"

Trở thành đại diện cho Na Uy tại Nóng cùng World Cup 2026, Trà My đã đồng hành và tiếp lửa cho các chiến binh Viking ngay từ trận mở màn gặp Iraq. Niềm tin vững vàng của cô dành cho Erling Haaland, Martin Odegaard và các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng không tưởng trước ứng cử viên vô địch Brazil.

Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra, tinh thần bền bỉ và sự tĩnh lặng tương đối mà Trà My tích lũy qua Pilates có nét tương đồng kỳ lạ với phẩm chất săn bàn lạnh lùng, sức rướn vô biên của Haaland, ngôi sao góp công lớn đưa Na Uy lần đầu tiên tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất ở một kỳ World Cup.

Sự trùng hợp thú vị này khiến những bộ ảnh diện sắc cờ Bắc Âu của nàng Á khôi nhận về "bão" tương tác. Hàng loạt bình luận dí dỏm liên tục khen ngợi sự "mát tay" của cô nàng và gọi cô là "vía may mắn" không thể thay thế của đội bóng.

Cô là tín đồ của Pilates, bộ môn mới với nhiều người tại Việt Nam

Khát vọng "xoay chuyển đại cục" trước thềm đại chiến tuyển Anh

Vào ngày 12/7 sắp tới, Na Uy sẽ bước vào trận tứ kết lịch sử đối đầu với đội tuyển Anh. Trước giờ bóng lăn, Kim Trà My không ngần ngại gửi gắm một thông điệp vô cùng mạnh mẽ, thể hiện cá tính tự tin của thế hệ trẻ: “Tôi là fan Na Uy. Hãy chờ đợi xem tôi sẽ xoay chuyển cục diện của bóng đá World Cup năm nay thế nào nhé”.

Lời tuyên bố đầy năng lượng của nàng Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người hâm mộ nước nhà, mà còn làm tăng thêm sức nóng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hãy cùng chờ xem, liệu "vía may mắn" từ bóng hồng Pilates có thể tiếp tục đồng hành cùng Haaland và các đồng đội để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.

Những hình ảnh đẹp về Kim Trà My (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)