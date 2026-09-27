Tây Ban Nha 2024 - 2026 là đội tuyển vĩ đại nhất thế kỷ 21, hơn cả thế hệ vàng?

Chuỗi trận lịch sử

ĐT Tây Ban Nha đã bất bại 39 trận, họ trước đó đã chạm mốc 38 trận để phá hoàn toàn kỷ lục 37 trận bất bại của Italia (2018 – 2021) khi chiến thắng Argentina tại chung kết World Cup. Việc thắng ngược vượt qua ĐT Anh mới đây khiến “La Roja” có thể còn kéo dài mạch bất bại thêm lâu nữa, bởi họ gặp Croatia và CH Czech mỗi đội 2 lần rồi mới gặp lại ĐT Anh vào giữa tháng 11.

TBN đã đánh bại cả 3 đội lọt vào top 4 World Cup 2026 vừa qua, và duy nhất 1 đội cựu vô địch World Cup đã thoát thua trước "La Roja"

Trận thắng “Tam Sư” mới đây đã bổ sung cho Tây Ban Nha thêm một bại tướng danh tiếng nữa vào danh sách những đội họ đã đánh gục trên hành trình 39 trận bất bại. Danh sách đó đã bao gồm cả 3 đội tuyển đã vào top 4 World Cup vừa qua, trong đó TBN thắng Argentina ở chung kết, đánh bại Pháp ở bán kết (và trước đó thắng Pháp ở cả EURO lẫn UEFA Nations League).

Họ ngoài ra còn vượt qua Bồ Đào Nha & Bỉ ở World Cup, thắng Hà Lan ở UEFA Nations League, đánh bại Italia và Đức ở EURO 2024 (cùng với Pháp & Anh). Duy nhất Bồ Đào Nha có thể nói họ đã “thắng” TBN nhưng trận đấu ở UEFA Nations League 2025 đã chỉ được phân thắng bại trong loạt luân lưu.

Chuỗi bất bại của TBN như vậy đã bao gồm họ chiến thắng gần như mọi nhà cựu vô địch World Cup. Duy nhất một đội cựu vương thế giới đã thoát thua là Brazil, khi họ hòa được TBN 3-3 trong trận giao hữu hồi mùa xuân 2024. Và cũng khá may cho Brazil vì họ kiếm được quả penalty để Lucas Paqueta gỡ hòa 3-3 phút 90+7.

Những đội đã cầm hòa được TBN trong chuỗi 39 trận này gồm Brazil, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ai Cập, Iraq và Cape Verde. Trong số này hiện tượng Cape Verde là đội duy nhất cầm chân được TBN trong một trận đấu ở các giải lớn nhất (EURO & World Cup).

Vượt qua đàn anh?

Đội tuyển Tây Ban Nha của hiện tại có lẽ là đội tuyển mạnh nhất của thế kỷ 21, thậm chí khi ta đặt chính TBN của giai đoạn 2008 – 2012 vào so sánh. TBN 2008-2012 dĩ nhiên có nhiều danh thủ đã lên tầm vóc huyền thoại, nhưng TBN 2024-2026 đang có sức mạnh tập thể vượt trội hơn và họ áp đảo đối thủ một cách rõ rệt hơn.

HLV Luis de la Fuente cùng các cộng sự đang tạo nên một khuôn mẫu về trình độ cá nhân lẫn lối chơi ở cấp độ ĐTQG

TBN của 2008-2012 vẫn có những lúc bại trận, nhưng TBN hiện nay trận nào cũng có thể “đá ma” khiến đối phương chỉ biết tức uất lên vì không có bóng để chơi. Điểm yếu của TBN hiện tại chỉ là vị trí tiền đạo vì Ferran Torres bỏ lỡ quá nhiều và chỉ có Mikel Oyarzabal có độ ổn định cao, trong khi TBN 2008-2012 có David Villa và Fernando Torres.

TBN của thế hệ cũ đã đoạt 2 EURO & 1 World Cup, nên nếu TBN của thế hệ hiện tại cũng đăng quang EURO 2028, họ chắc chắn đứng ngang hàng, thậm chí có phần hơn cả các đàn anh. Đội quân của HLV Luis De la Fuente đang thực sự tạo ra một khuôn mẫu hoàn hảo ở cấp độ quốc tế, cả về trình độ cá nhân lẫn lối chơi.