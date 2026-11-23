Với lợi thế sân nhà, Liverpool đẩy cao đội hình dồn ép MU sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên ngay cả nằm mơ, đội chủ nhà cũng không ngờ được đối thủ liên tiếp "tặng quà".

Thẻ đỏ của Yoro ngay phút thứ 8 khiến MU sụp đổ

Trong nỗ lực ngăn chặn Isak ở phút thứ 8, trung vệ Yoro phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng cơ hội, Szoboszlai đưa Liverpool vươn lên dẫn bàn từ tình huống đá phạt sau đó.

Chưa kịp hoàn hồn, MU tiếp tục hứng chịu cú sốc. Phút 13, Ngumoha đột phá bên cánh trái và kiến tạo cho Florian Wirtz dứt điểm khéo léo, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn 2 bàn và chơi thiếu người, HLV Pochettino phải tung Maguire vào thay Mbeumo để hạn chế bàn thua cho MU. Vì vậy, "Quỷ đỏ" gần như không có cách nào vùng lên trong khoảng thời gian tiếp theo.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. 10 cầu thủ MU gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Liverpool. Dù vậy, họ chì có thể cầm cự tới phút 66, thời điểm Ngumoha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, đánh dấu ngày thi đấu thăng hoa của mình.

Liverpool "mở tiệc"

Với thế trận nhàn nhã, ngay cả một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Victor Munoz cũng biết cách ghi dấu ấn. Pha lập công ở phút 82 của Munoz ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool, đồng thời khép lại trận cầu ác mộng của MU trong ngày tân HLV trưởng Pochettino ra mắt.