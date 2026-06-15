Dàn mỹ nhân Tây Ban Nha khuấy đảo World Cup, bạn gái Yamal báo tin vui

Trận mở màn bảng H World Cup 2026 giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và đối thủ Cabo Verde (23h, 15/6) tại sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) đang nóng lên từng phút. Sức hút của trận đấu không chỉ dừng lại ở những pha bóng đẳng cấp dưới sân, mà còn bị “đốt cháy” bởi màn đổ bộ đầy quyến rũ của dàn mỹ nhân và hội WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) xứ sở Bò tót.

Bạn gái Ines (bên phải) tuyên bố Yamal đã bình phục để thi đấu ở Wolrd Cup 2026

Tâm điểm Ines Garcia: Bạn gái Yamal đập tan tin đồn chấn thương

Sự chú ý của truyền thông quốc tế trước giờ bóng lăn đang đổ dồn vào Ines Garcia, nàng người mẫu, hot girl 21 tuổi đến từ Seville, bạn gái của thần đồng đắt giá Lamine Yamal. Sự xuất hiện của cô tại Mỹ đã mang đến những thông tin cực kỳ quan trọng cho người hâm mộ.

Trước những lo ngại về chấn thương gân kheo của Yamal từ cuối tháng 4, Ines Garcia đã gián tiếp đập tan mọi nghi ngờ bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành bình phục cùng bạn trai. Sự tự tin của cô là lời khẳng định đanh thép rằng "số 10" của Tây Ban Nha đã hoàn toàn sung sức cho trận mở màn.

Giữa làn sóng soi mói của dư luận, Ines thẳng thắn lên tiếng khẳng định sự nghiệp làm sáng tạo nội dung thời trang của mình hoàn toàn độc lập, mạnh mẽ đối diện với áp lực truyền thông khi yêu siêu sao.

Mạng xã hội cũng một phen xôn xao trước tin đồn Yamal yêu cầu ban huấn luyện xếp phòng riêng để bạn gái có thể ở cạnh anh suốt giải đấu. Sức hút từ cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" này đang là thỏi nam châm hút truyền thông số 1 của đội tuyển.

Hội WAGs kỳ cựu sẵn sàng "tiếp lửa" từ khán đài

Không chịu kém cạnh các đàn em, hội vợ và bạn gái (WAGs) kỳ cựu của đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã lập nhóm cổ vũ đặc biệt để biến một góc khán đài Atlanta thành sàn diễn nhan sắc:

Aymeric Laporte cùng vợ Sara Botello liên tục cập nhật những hình ảnh chuẩn bị trang phục đỏ-vàng truyền thống, gửi những lời chúc ngọt ngào nhất đến các đức lang quân.

Sự đồng hành của những bóng hồng quyền lực này chính là "vũ khí tinh thần" tối thượng, giúp các cầu thủ có được tâm lý thoải mái nhất trước áp lực của trận ra quân.

"Náo loạn" đường phố Mỹ bằng xu hướng thời trang Blokecore

Tại các khu phố ẩm thực và công viên xung quanh sân vận động, dàn hot girl và các cổ động viên nữ Tây Ban Nha đang khiến người qua đường không thể rời mắt nhờ nhan sắc Địa Trung Hải cuốn hút và gu thời trang cực kỳ sành điệu.

Fan Tây Ban Nha hẹn khuấy đảo World Cup 2026

Các mỹ nhân đồng loạt lăng xê xu hướng Blokecore (xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ trang phục của những người hâm mộ bóng đá cổ điển) đầy táo bạo. Chiếc áo đấu màu đỏ thô cứng được khéo léo cắt ngắn thành dáng crop-top để khoe trọn vòng eo con kiến, phối cùng quần túi hộp hầm hố hoặc chân váy tennis ngắn trẻ trung.

Các video TikTok, Instagram ghi lại khoảnh khắc các bóng hồng rạng rỡ nở nụ cười, nhảy múa cổ vũ trên đường phố Atlanta đang liên tục lọt top tìm kiếm và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Tây Ban Nha đang nắm giữ mọi lợi thế, từ đẳng cấp vượt trội của các siêu sao dưới sân cho đến sự áp đảo của "hội đại sứ nhan sắc" trên khán đài. Trận đấu sẽ chính thức diễn ra vào lúc 23h đêm nay (15/6), và người hâm mộ đang mong chờ một chiến thắng tưng bừng để đáp lại sự cuồng nhiệt của các mỹ nhân xứ Bò tót.