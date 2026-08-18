Hình ảnh mới nhất Rodri tới Barcelona ký hợp đồng, chuẩn bị được công bố

Rodri hoàn tất kiểm tra y tế, ra mắt trong vài giờ tới?

Rodri đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Joan Gamper Sports City vào khoảng 9 giờ sáng để thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế. Theo báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, cầu thủ này rời cơ sở của Barcelona sau 11 giờ 30 để trở về khách sạn, nơi anh lưu trú kể từ khi đến thành phố.

Rodri tới Barcelona vào tối 17/8 từ Manchester bằng máy bay riêng và được người hâm mộ chào đón. Anh bày tỏ sự vui mừng khi chuẩn bị trở thành cầu thủ của Barcelona, đồng thời cho biết thương vụ này là một giấc mơ đối với mình.

Rodri chỉ còn cách Barcelona "vài bước chân"

Việc vượt qua kiểm tra y tế giúp Rodri tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hoàn tất thương vụ. Barcelona hiện chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và hợp đồng mới có thời hạn 4 năm để cầu thủ người Tây Ban Nha ký kết.

Barcelona chuẩn bị hoàn tất thương vụ

Sau khi các thủ tục cuối cùng được hoàn thành, Barcelona dự kiến chính thức giới thiệu Rodri trong ngày 18/8 tại văn phòng của câu lạc bộ ở sân Nou Camp.

Thỏa thuận giữa Barcelona và Man City có mức phí cố định 60 triệu euro, kèm 11 triệu euro phụ phí. Nếu các điều khoản biến phí được kích hoạt, tổng giá trị thương vụ có thể lên khoảng 70 triệu euro. Tại Barcelona, Rodri sẽ khoác áo số 16.

Trước đó, giới truyền thông cũng săn đón Rodri ngay thời điểm anh đặt chân xuống sân bay El Prat (Barcelona) vào thứ Hai. Phát biểu tại sân bay, tiền vệ 30 tuổi cho hay: “Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Những ngày qua diễn ra rất căng thẳng, nhưng tôi vui vì mọi chuyện đã được giải quyết.

Với tôi, được thi đấu cho Barcelona là một giấc mơ. Tôi rất háo hức được sát cánh cùng các đồng đội, trong đó có nhiều người tôi đã biết. Bây giờ là lúc bắt tay vào công việc và cống hiến hết sức mình"

Rodri có thể ra mắt người hâm mộ Barcelona

Rodri dự kiến lần đầu xuất hiện trước người hâm mộ Barcelona vào ngày 19/8 ở trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper Trophy gặp Al Ahly.

Tuy nhiên, khả năng Rodri trực tiếp thi đấu trong trận này vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân là anh có rất ít thời gian để tập luyện cùng các đồng đội mới trước trận đấu.

Trong khi đó, Joao Cancelo cũng đã hoàn tất kiểm tra y tế để chuẩn bị gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.