ĐT Việt Nam sẵn sàng thuỷ chiến với Malaysia, Văn Vĩ bất ngờ bị đau

Chiều ngày 18/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Mỹ Đình, để sẵn sàng cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 với Malaysia.

Theo kế hoạch, buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu từ 16h45, khi trời bắt đầu kéo mây đen ở khu vực sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang Sik là người ra sân đầu tiên và đi quanh sân chờ các học trò thay đồ ra sân tập.

Bước ra sân, các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng chạy quanh sân làm nóng cùng HLV thể lực của đội tuyển.

Đáng chú ý, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ không thể tập luyện cùng toàn đội.

Theo ghi nhận, Văn Vĩ bị đau chân và chỉ có thể đi tất, đi bộ cùng HLV Kim Sang Sik và bác sĩ của ĐT Việt Nam.

Khả năng ra sân của hậu vệ thuộc biên chế CLB Nam Định ở trận bán kết lượt về với Malaysia còn bỏ ngỏ.

HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án có thể thay thế Văn Vĩ ở hàng thủ ĐT Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Nhật Minh,...

Các tuyển thủ còn lại tập luyện hứng khởi hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia ở lượt về, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2026.

Kết thúc 15 phút đầu buổi tập, giới truyền thông rời sân Mỹ Đình để ĐT Việt Nam tập chiến thuật đấu Malaysia.

Đúng lúc ĐT Việt Nam bước vào phần tập chiến thuật, trời đổ mưa lớn.

Dù trời mưa lớn, buổi tập của ĐT Việt Nam vẫn dầm mưa tập luyện trong khoảng thời gian 1 tiếng.

Bởi theo dự báo thời tiết, tối ngày 19/8 ở Hà Nội nhiều khả năng tiếp tục có mưa lớn, nên ĐT Việt Nam phải tập luyện, qua đó sẵn sàng cho trận thuỷ chiến với Malaysia.