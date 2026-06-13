Nóng rực World Cup: Nóng bỏng nhan sắc Mỹ đụng độ "bóng hồng" Paraguay

Bên cạnh cuộc chiến chiến thuật khốc liệt dưới sân, hậu trường trận mở màn bảng D World Cup 2026 tại sân vận động SoFi Stadium (Los Angeles) đang chiếm trọn sự chú ý trên các trang tin giải trí Mỹ nhờ những câu chuyện tình cảm và nhan sắc lộng lẫy từ dàn WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) hai đội.

Pulisic đang gặp khó khăn về chuyện cá nhân

Phía Mỹ: Tâm điểm chuyện tình của Captain America và sức hút từ dàn WAGs chủ nhà

Ồn ào hậu trường của Christian Pulisic. Ngay trước thềm giải đấu, đội trưởng tuyển Mỹ Christian Pulisic bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông giải trí. Tờ New York Post đưa tin anh và bạn gái cũ, nữ golf thủ chuyên nghiệp Alexa Melton vừa có màn đổ vỡ đầy ồn ào trên mạng xã hội.

Việc Melton ẩn ý về chuyện tình cảm ngay trước ngày hội lớn vô tình biến Pulisic thành cái tên bị tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn. Các fan nữ tại Los Angeles đang liên tục chia sẻ thông điệp tiếp sức, hy vọng ngôi sao mang áo số 10 gạt bỏ áp lực hậu trường để tìm lại phong độ bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự kiêu sa từ dàn WAGs chủ nhà. Hậu phương của tuyển Mỹ (USMNT) đón nhận sự chú ý lớn từ các hot girl và người mẫu nổi tiếng, hứa hẹn sẽ phủ kín các hàng ghế VIP tại SoFi Stadium để tiếp lửa cho các cầu thủ trong trận ra quân lịch sử.

Melissa Cardona là vợ tiền đạo trẻ Julio Enciso

Phía Paraguay: "Vũ khí ngọt ngào" của các ngôi sao Nam Mỹ

Đại diện Nam Mỹ mang đến Los Angeles những bóng hồng không chỉ sở hữu nhan sắc rực lửa mà còn có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội:

Melissa Cardona (vợ tiền đạo trẻ Julio Enciso). Tiền đạo ngôi sao của câu lạc bộ Brighton, Julio Enciso vừa kỷ niệm một năm ngày cưới đầy lãng mạn với cô vợ nổi tiếng trên mạng xã hội Melissa Cardona. Trên Instagram, Melissa liên tục chia sẻ hình ảnh diện chiếc áo đấu sọc đỏ-trắng truyền thống để cổ vũ chồng từ xa. Dù Enciso vừa dính chấn thương trong trận giao hữu tiền giải đấu và bỏ ngỏ khả năng đá chính, sự tiếp sức từ Melissa vẫn là động lực tinh thần cực lớn cho chân sút trẻ này.

Alexia Notto (vợ tiền vệ ngôi sao Miguel Almirón). Là một vũ công và người mẫu phong cách sống có tiếng tại Paraguay, Alexia Notto là điểm tựa vững chắc nhất của nhạc trưởng Almiron. Cô đã cùng con trai đáp chuyến bay xuống California để trực tiếp xuất hiện trên khán đài SoFi Stadium. Những hình ảnh rạng rỡ, bốc lửa của Alexia trong các vũ điệu Latin hâm nóng bầu không khí quanh sân vận động đang nhận được lượng tương tác khủng từ người hâm mộ.

Miguel Almirón và nửa kia xinh đẹp

Góc nhìn chuyên môn và nhà cái: 'Xe buýt' hai tầng chờ đón Pochettino

Sau những rực rỡ từ khán đài, trận đấu lúc 8h ngày 13/6 (giờ Việt Nam) sẽ được định đoạt bởi những toan tính lạnh lùng trên sa bàn chiến thuật:

Canh bạc của Mauricio Pochettino. Đội tuyển Mỹ sở hữu hàng công mạnh với Pulisic, McKennie và Timothy Weah. Mỹ chắc chắn sẽ dồn lên ép sân ngay từ đầu. Khó khăn duy nhất là trung vệ trụ cột Chris Richards dính chấn thương cổ chân, để lại gánh nặng phòng ngự cho lão tướng 38 tuổi Tim Ream.

Khối bê tông lỳ lợm Paraguay. Đội khách nổi tiếng với lối chơi thực dụng và gai góc nhất nhì Nam Mỹ. Họ sẽ lập hàng phòng ngự lùi sâu để bóp nghẹt không gian chơi bóng của Mỹ, trước khi tung đòn trừng phạt bằng những pha phản công tốc độ.

Theo các nhà cái uy tín, Mỹ được đánh giá cửa trên với tỷ lệ chấp 0:1/2 (Mỹ chấp nửa trái), cho thấy các chuyên gia dự đoán về một thế trận vô cùng chặt chẽ, khó có mưa bàn thắng. Siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Mỹ là 39.8%, một chiến thắng nhọc nhằn 2-1 là kịch bản dễ xảy ra nhất.