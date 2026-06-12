Canada đấu Bosnia rực lửa World Cup: "Nữ thần" Bắc Mỹ so kè "Bà hoàng" Balkan

Trước giờ bóng lăn ở trận ra quân bảng đấu World Cup 2026 giữa Canada và Bosnia & Herzegovina (2h ngày 13/6), Toronto không chỉ nóng bởi những cuộc tranh luận chuyên môn. Ngoài sân cỏ, một cuộc chiến sắc đẹp, văn hóa cổ động và tâm lý chiến đang bùng nổ dữ dội giữa hai cộng đồng người hâm mộ.

Một bên là sức trẻ, sự hiện đại và lợi thế sân nhà của Canada. Bên kia là niềm kiêu hãnh Balkan cùng làn sóng cổ động cuồng nhiệt từ cộng đồng Bosnia đông đảo tại Bắc Mỹ.

Jordyn Huitema liên tục đăng tải những thông điệp tiếp sức cho tuyển Canada đánh bại Bosnia ở trận đấu tới

"Nữ thần" Canada tiếp lửa giấc mơ sân nhà

Không khí tại Toronto những ngày qua được phủ kín bởi sắc đỏ của các cổ động viên Canada. Trên Instagram và Reddit, hàng loạt nữ CĐV đăng tải hình ảnh trong màu áo đội tuyển cùng lời hiệu triệu biến BMO Field thành "biển đỏ" khổng lồ.

Tâm điểm của làn sóng cổ vũ chính là Jordyn Huitema, biểu tượng nhan sắc hàng đầu của bóng đá nữ Canada. Tiền đạo xinh đẹp vừa góp công trong chiến thắng 6-0 của tuyển nữ Canada trước Costa Rica, đồng thời liên tục đăng tải thông điệp tiếp sức cho đội tuyển nam.

"Bà hoàng Balkan" và tham vọng biến Toronto thành sân nhà

Nếu Canada sở hữu dàn bóng hồng trẻ trung, Bosnia lại có một biểu tượng quyền lực mang tên Amra Dzeko.

Cựu siêu mẫu quốc tế, doanh nhân thành đạt và cũng là vợ của đội trưởng Edin Dzeko được truyền thông Balkan ví như "vũ khí bí mật" phía sau thành công của chân sút huyền thoại.

Trên mạng xã hội, Amra liên tục đăng tải hình ảnh khoác áo đấu Bosnia cùng thông điệp hướng về Toronto. Dù đã là mẹ của 5 người con, cô vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi thần thái và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ có Amra, cộng đồng người Bosnia tại Bắc Mỹ cũng đang tạo nên làn sóng cổ động khổng lồ. TikTok ngập tràn các video của những cô gái Bosnia trong trang phục xanh-trắng truyền thống, vừa nhảy múa vừa hát vang các ca khúc cổ động vùng Balkan.

Thậm chí, nhiều nhóm Ultras Bosnia còn tuyên bố đầy thách thức rằng: "Toronto đêm nay là sân nhà của Bosnia".

Các cầu thủ Bosnia cũng thừa nhận họ bất ngờ trước số lượng người hâm mộ đang đổ về Canada, trong đó không ít người tin rằng lượng CĐV Bosnia trên khán đài có thể ngang bằng hoặc vượt chủ nhà.

Cô vợ Amra của Dzeko đăng tải hình ảnh khoác áo đấu Bosnia cùng thông điệp hướng về Toronto

Bàn cờ chiến thuật: Tốc độ Bắc Mỹ đối đầu sự thực dụng châu Âu

Bên cạnh cuộc chiến khán đài, trận đấu còn được giới chuyên môn đánh giá là màn đối đầu hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá trái ngược.

Canada dưới thời Jesse Marsch nổi tiếng với lối chơi chuyển trạng thái nhanh và giàu năng lượng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Alphonso Davies buộc đội chủ nhà phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Gánh nặng ghi bàn sẽ dồn lên vai Jonathan David và Cyle Larin, trong khi Stephen Eustaquio phải đảm nhận vai trò thủ lĩnh tuyến giữa trước sức mạnh cơ bắp của đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Bosnia của HLV Sergej Barbarez nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự thấp với sơ đồ 5-4-1 quen thuộc. Chiều cao vượt trội cùng khả năng không chiến luôn là thứ vũ khí khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Đặc biệt, lão tướng Edin Dzeko ở tuổi 40 vẫn được kỳ vọng tạo nên khác biệt nhờ kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội cực tốt trong vòng cấm.

Nhà cái nghiêng nhẹ về Canada, chuyên gia chia rẽ

Các nhà cái quốc tế vẫn đánh giá Canada nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà khi đưa ra mức chấp nhẹ 0,25 bàn.

Siêu máy tính Opta dự đoán Canada có 41,2% cơ hội chiến thắng, trong khi Bosnia sở hữu tỷ lệ 33,5%. Khả năng hai đội chia điểm được đánh giá ở mức 25,3%.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại chưa tìm được tiếng nói chung.

Chuyên gia Chris Sutton của BBC nghiêng về kết quả hòa 1-1, cho rằng kinh nghiệm của Bosnia đủ sức cân bằng sự cuồng nhiệt từ khán giả Canada.

ESPN lại tin vào chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Jonathan David.

Trong khi đó, Whoscored gây bất ngờ khi dự đoán Bosnia thắng tối thiểu 1-0 bằng lối chơi thực dụng đặc trưng.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, Toronto chắc chắn sẽ chứng kiến một đêm World Cup đặc biệt, nơi cuộc chiến giữa "Nữ thần" Canada và "Bà hoàng Balkan" trên khán đài hứa hẹn hấp dẫn không kém màn đấu trí của các ngôi sao dưới sân cỏ.