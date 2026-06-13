Mỹ nhân Brazil và Morocco khoe vẻ bốc lửa, hâm nóng đại chiến ở World Cup 2026

Khi tiếng còi khai cuộc trận Brazil - Morocco tại bảng C World Cup 2026 còn chưa vang lên (diễn ra 5h, 14/6), một cuộc đối đầu khác đã âm thầm chiếm sóng truyền thông quốc tế. Không phải trên sân cỏ, mà ở khán đài, trên mạng xã hội và những sự kiện bên lề, nơi các người đẹp đại diện cho hai nền văn hóa tạo nên sức hút đặc biệt trước giờ bóng lăn.

Tại sân MetLife, hàng chục nghìn cổ động viên dự kiến sẽ phủ kín sắc vàng-xanh của Brazil và màu đỏ đặc trưng của Morocco. Nhưng giữa biển người ấy, những bóng hồng nổi tiếng đang góp phần biến ngày hội bóng đá thành một "show diễn" đầy màu sắc.

Raphinha và bạn gái đăng ảnh khuấy động trước trận gặp Morocco

Nàng thơ Brazil và nguồn năng lượng của Selecao

Một trong những gương mặt được chú ý nhất là Natalia Belloli, bà xã của tiền đạo Raphinha. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang gợi cảm, cô liên tục xuất hiện trong các bài đăng cổ vũ đội tuyển Brazil trước trận ra quân.

Từ New York đến New Jersey, Natalia chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị áo đấu, phụ kiện mang màu cờ sắc áo Selecao và đồng hành cùng gia đình các tuyển thủ. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như một lời tiếp sức tinh thần dành cho Raphinha và các đồng đội.

Không chỉ có Natalia, dàn WAGs của Brazil cũng liên tục đăng tải hình ảnh check-in trong màu áo vàng truyền thống, khiến khu vực quanh sân MetLife trở thành điểm hẹn của thời trang và bóng đá.

Karolay Chaves và màn hóa thân thành "album Panini sống"

Nếu Natalia đại diện cho hậu phương của các tuyển thủ, thì siêu mẫu kiêm influencer Karolay Chaves lại tạo nên cơn sốt theo cách hoàn toàn khác.

Karolay Chaves tạo nên cơn sốt đặc biệt với 1.000 sticker Panini

Ngay trước World Cup, cô khiến mạng xã hội bùng nổ khi phủ kín cơ thể bằng hơn 1.000 sticker Panini, biến mình thành một "album World Cup sống". Bộ ảnh độc đáo nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đồng thời trở thành lời tuyên bố tham gia cuộc đua giành danh hiệu "Musa da Copa do Mundo 2026", biểu tượng sắc đẹp gắn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Karolay cũng không quên gửi thông điệp cổ vũ Brazil hướng tới mục tiêu giành chức vô địch thế giới lần thứ sáu, điều mà người hâm mộ xứ Samba vẫn gọi bằng cái tên đầy tự hào: "Hexa".

Morocco đáp trả bằng vẻ đẹp quyền lực và bí ẩn

Ở phía bên kia chiến tuyến, cái tên được nhắc nhiều nhất vẫn là nữ diễn viên Hiba Abouk.

Dù đã chia tay hậu vệ Achraf Hakimi sau nhiều biến cố đời tư, Hiba vẫn là biểu tượng nhan sắc gắn liền với ngôi sao của tuyển Morocco. Mang dòng máu lai Tunisia và Libya, cô sở hữu vẻ đẹp Địa Trung Hải với đôi mắt sâu cùng phong thái sang trọng, thường xuyên xuất hiện trên các thảm đỏ quốc tế.

Hiba Abouk, "người cũ" của Hakimi vẫn được truyền thông Morocco nhắc tới trước trận đấu

Trước trận đấu với Brazil, truyền thông Morocco và các nước Arab tiếp tục nhắc đến Hiba như một phần của sức hút xoay quanh Hakimi, người được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự trước sức tấn công của Selecao.

Bên cạnh đó, bạn gái của Brahim Diaz cũng thu hút sự chú ý khi sang Mỹ để trực tiếp cổ vũ đội tuyển, tiếp thêm động lực cho đại diện Bắc Phi trong ngày ra quân.

Bạn gái của Brahim Diaz sẵn sàng "đốt cháy" cầu trường sân vận động MetLife

Khi Times Square trở thành sân khấu World Cup

Không khí lễ hội còn lan ra tận Quảng trường Thời đại ở New York.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các nữ cổ động viên Brazil và Morocco cùng hòa mình vào những màn nhảy sôi động. Những điệu Créu đặc trưng của Brazil xen lẫn các giai điệu Bắc Phi tạo nên bầu không khí vừa cuồng nhiệt vừa thân thiện, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương.

Thay vì đối đầu căng thẳng, các cổ động viên biến khu vực trung tâm New York thành một lễ hội văn hóa đa sắc màu, nơi bóng đá kết nối mọi khoảng cách.

Cuộc chiến trên sân vẫn hứa hẹn vô cùng khốc liệt

Đằng sau ánh đèn hậu trường và sức hút của các người đẹp, trận đấu tại MetLife vẫn được đánh giá là một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất vòng bảng.

Brazil bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch nhờ dàn sao tấn công chất lượng và kỳ vọng dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Trong khi đó, Morocco tiếp tục mang theo hình ảnh của "ngựa ô" từng gây chấn động bóng đá thế giới bằng lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật.

Một bên là vũ điệu Samba giàu cảm hứng, một bên là tinh thần quật cường của đại diện Bắc Phi. Và trước khi trái bóng chính thức lăn, chính những bóng hồng phía sau hậu trường đã góp phần khiến cuộc đại chiến Brazil - Morocco nóng lên theo một cách rất khác, biến World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, thời trang và sức hút toàn cầu.