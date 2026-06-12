Nóng bỏng World Cup: Dàn mỹ nhân Hàn Quốc - CH Séc "tiếp lửa" đại chiến đỉnh cao

Ngay sau trận khai mạc, cặp đấu thứ hai của Bảng A FIFA World Cup 2026 giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc (diễn ra tại sân vận động Guadalajara vào 9h, 12/6) đang trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ là cuộc đối đầu chiến thuật đỉnh cao, sức nóng của trận đấu còn được đẩy lên đỉnh điểm nhờ sự xuất hiện của các biểu tượng nhan sắc hàng đầu hai nước cùng những phân tích cân não từ giới chuyên môn.

Karina (bên phải) & Winter (bên trái) 2 thành viên của nhóm nhạc Aespa đã có mặt ở Mexico

Phía Hàn Quốc: Dàn sao K-pop đỉnh đám đổ bộ Mexico để "tiếp lửa"

Làn sóng Hallyu đang đồng hành mạnh mẽ cùng chiến dịch World Cup của đội tuyển xứ sở Kim Chi với những hoạt động thực tế từ các ngôi sao đại sứ:

Karina & Winter (aespa) trực tiếp sang Mexico: Theo ghi nhận chính thức từ tờ The Korea Herald, hai nữ thần thần tượng của nhóm nhạc aespa cùng "nữ hoàng mùa hè" Kwon Eun Bi đã chính thức đáp chuyến bay xuống Mexico. Sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu này nhằm thực hiện các hoạt động cổ động trực tiếp trên khán đài và quảng bá văn hóa cho chiến dịch World Cup.

"Nữ hoàng mùa hè" Kwon Eun Bi cũng đã có mặt

Chiến dịch bùng nổ visual: Trước đó, hình ảnh Karina diện trang phục thể thao năng động trong chiến dịch toàn cầu của một thương hiệu lớn liên tục phủ sóng truyền thông, tạo nên hiệu ứng kích nổ bầu không khí bóng đá cực lớn trong cộng đồng người hâm mộ trẻ tuổi tại quê nhà.

Phía Cộng hòa Séc: Cơn khát 20 năm của các biểu tượng Đông Âu

Sau đúng 2 thập kỷ dài chờ đợi kể từ năm 2006, CH Séc mới giành quyền quay trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự kiện lịch sử này đang làm sục sôi giới giải trí và thời trang tại Praha:

Sự đồng hành của các biểu tượng nhan sắc: Các thế hệ siêu mẫu lừng lẫy của CH Séc như cựu thiên thần Victoria's Secret Karolina Kurkova hay các hoa hậu đương đại đang trở thành tâm điểm khi đồng loạt chia sẻ các thông điệp tự hào dân tộc, kêu gọi người dân hướng về Guadalajara để tiếp sức cho thế hệ cầu thủ vàng của HLV Ivan Hasek.

Karolina Kurkova hay các hoa hậu đương đại đang trở thành tâm điểm khi đồng loạt chia sẻ các thông điệp tự hào dân tộc, kêu gọi người dân cổ vũ cho CH Séc ở trận ra quân World Cup 2026

Cơn sốt truyền thông tại quê nhà: Giới truyền thông Séc ghi nhận bầu không khí lễ hội đang bao trùm các tụ điểm xem bóng đá công cộng lớn ở Praha, nơi các người mẫu, diễn viên nổi tiếng cùng người hâm mộ tạo nên làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt cho ngày trở lại lịch sử.

Giới chuyên môn và Siêu máy tính: Cân não kịch tính từng con số

Trái ngược với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên, giới phân tích thể thao quốc tế lại nhận định đây là một trong những cặp đấu khó lường nhất lượt trận đầu tiên:

Siêu máy tính Opta đánh giá cao Hàn Quốc. Theo phân tích dữ liệu chuyên sâu từ Opta Analyst, đại diện châu Á sở hữu tỷ lệ giành chiến thắng nhỉnh hơn với 42.9%, nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của siêu sao đội trưởng Son Heung Min. Trong khi đó, cơ hội thắng của CH Séc là 31.1%.

Kịch bản chia điểm được dự đoán cao. Chuyên gia bóng đá Jonathan O'Shea nhận định trên Sports Mole rằng cả hai đội sẽ nhập cuộc vô cùng thận trọng. Điểm mạnh về thể hình và lối chơi không chiến của CH Séc sẽ đối đầu trực diện với lối đá tốc độ của Hàn Quốc. Giới chuyên gia dự đoán một kết quả hòa kịch tính 1-1 cho ngày ra quân.

Sự xuất hiện trực tiếp của dàn mỹ nhân K-pop tại Mexico kết hợp cùng tinh thần rực lửa sau 20 năm chờ đợi của người dân CH Séc đang biến trận đấu này thành một bàn tiệc thể thao - giải trí vô cùng mãn nhãn và đáng chờ đợi.