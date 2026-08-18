Báo Malaysia mơ kỳ tích 2014 tái hiện, sao nhập tịch tố ĐT Việt Nam chơi xấu

Báo Malaysia mơ phép màu 2014 tái xuất

ĐT Malaysia phải làm khách của ĐT Việt Nam trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2026. Ở lượt đi, “Hổ vàng” đã để thua 0-2 ngay trên sân nhà nên áp lực trong trận lượt về này càng trở nên nặng nề. Báo chí Malaysia cố gắng động viên tinh thần của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trước cuộc đối đầu tại Mỹ Đình.

Báo Malaysia mơ phép màu 2014 tái diễn

Tờ Berita Harian của Malaysia có bài viết “Malaysia hy vọng phép màu năm 2014 tái diễn”. Trong bài viết có đoạn: “Thành công của ĐTQG Malaysia dưới thời HLV Datuk Dollah Salleh tại AFF Cup 2014 sẽ là nguồn cảm hứng cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tại bán kết AFF Cup 2026.

Họ phải thi đấu ở sân Mỹ Đình trong trận lượt về trong thế đang bị dẫn trước. ĐT Malaysia từng một lần lội ngược dòng tại đây cũng tại vòng bán kết. Năm 2014, ĐT Malaysia thua 1-2 trên sân nhà trong trận lượt đi và thắng 4-2 ngay tại Hà Nội để giành quyền vào chung kết. ĐT Malaysia hy vọng phép thuật ấy có thể tái diễn năm nay”.

HLV Tan Cheng Hoe cũng đã nhắc tới câu chuyện này trong buổi họp báo. "HLV Salleh đã giành kết quả tuyệt vời, thay đổi tình thế. Lượt đi thua 1-2, về thắng 4-2. Kết quả này mang lại tự tin cho hiện tại. Sau 12 năm, thành tích đó thúc đẩy toàn đội tiếp tục thay đổi. Đấu ĐT Việt Nam là thử thách đầy cam go. Chúng tôi muốn tạo ra thế trận buộc ĐT Việt Nam phải phòng ngự thay vì tấn công. Điều này mang lại cho tôi niềm tin tích cực rằng các cầu thủ tập trung cho từng khoảnh khắc.

Chúng tôi hoàn toàn có thể ghi bàn, tôn trọng đội hình chất lượng của Việt Nam. Trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra nếu tự tin và có niềm tin rằng cầu thủ chiến đấu để giành chiến thắng. Không có bí quyết nào khác ngoài đội chơi tốt hơn giành chiến thắng".

Aguero tố ĐT Việt Nam "chơi rắn"

Bản thân các cầu thủ Malaysia đang tràn đầy khí thế. Tiền vệ nhập tịch Sergio Aguero tin rằng 90 phút tại sân Mỹ Đình sắp tới là cơ hội để Malaysia thể hiện bản lĩnh. Cầu thủ này cũng tố rằng các tiền vệ của Việt Nam có lối chơi “rắn” và liên tục phạm lỗi với mình.

Sergio Aguero tố ĐT Việt Nam chơi "rắn"

“Họ đã phạm lỗi với tôi rất nhiều lần trong trận lượt đi. Tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục chơi rắn như vậy trong trận lượt về để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, chúng tôi không ngại. Syafiq và Daryl Sham đã giữ khung tuyến rất tốt trong trận lượt đi. Đa phần đều bất ngờ với những gì chúng tôi đã thể hiện trong hiệp một.

Chúng tôi có quyền tự hào và 90 phút sắp tới là đủ để chúng tôi tái hiện màn trình diễn ấy. Toàn đội đang có tinh thần rất cao”.