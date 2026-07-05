Thủ môn Vozinha gây sốt World Cup, đá 1 trận hơn Ronaldo cày cả giải

Vozinha & thống kê vượt ngoài phạm vi của thủ môn truyền thống

Vozinha là cái tên gây chú ý bậc nhất làng bóng đá hiện tại. Từ một thủ môn vô danh, "người gác đền" 40 tuổi cùng đội tuyển nhỏ bé Cape Verde tiến tới vòng 1/16 trong lần đầu tiên dự World Cup và chỉ chịu thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina.

Ở trận gặp Argentina, Vozinha thực hiện tổng cộng 8 pha cứu thua, bao gồm 4 lần trực tiếp hóa giải những cơ hội nguy hiểm của Lionel Messi.

Chỉ sau 1 trận gặp Argentina, Vozinha có số lần rê bóng qua người thành công nhiều hơn Ronaldo cả giải

Tuy nhiên bên cạnh khả năng phòng ngự, Vozinha còn thường xuyên tham gia vào quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới - vượt ra khỏi nhiệm vụ truyền thống của một thủ môn.

Chính cách chơi chủ động này tạo nên thông số bất ngờ của anh. Theo dữ liệu từ World Cup, Vozinha thực hiện thành công 2 pha rê bóng trước Argentina, đều là những tình huống lừa bóng qua các cầu thủ tấn công Argentina ngay trong vòng cấm địa Cape Verde khi bị gây áp lực.

Đá 1 trận hơn Ronaldo cả giải?

Càng sốc hơn nếu biết, số pha rê bóng qua người thành công của Vozinha ở trận đấu đó nhiều hơn Cristiano Ronaldo từ đầu World Cup 2026. Cụ thể, Ronaldo chưa có pha rê bóng thành công nào, bất chấp CR7 chơi ở vị trí tiền đạo, đã ghi 2 bàn và vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bồ Đào Nha.

Sự so sánh giữa Ronaldo và Vozinha cho thấy, bóng đá hiện đại ngày càng được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Một tiền đạo chuyên ghi bàn và một thủ môn có nhiệm vụ cản phá các cú dứt điểm vẫn có thể được đặt cạnh nhau thông qua những dữ liệu chuyên môn đặc thù.

Thủ môn "hot" nhất làng bóng đá

Việc Cape Verde bị loại không làm giảm dấu ấn mà Vozinha để lại tại World Cup 2026. Trong khi đó, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục hành trình chinh phục giải đấu.

Ngoài khía cạnh chuyên môn, Vozinha còn "gây sốt" trên mạng xã hội. Trước World Cup, tài khoản Instagram của anh có khoảng 50.000 người theo dõi. Sau trận hòa Tây Ban Nha 0-0 ở lượt mở màn vòng bảng, lượng người theo dõi thủ môn này tăng lên 8 triệu và đạt 14 triệu chỉ một ngày sau đó.

Ngay khi trận Cape Verde - Argentina kết thúc, tài khoản của Vozinha có 18,4 triệu người theo dõi trước khi tăng lên 24,8 triệu lượt cho đến ngày 5/7, trở thành thủ môn có nhiều người theo dõi nhất làng bóng đá.