Người Việt kể chuyện đi xem World Cup ở Mỹ, Anh

"Bầu không khí cuồng nhiệt này trái ngược với hình dung của tôi vì người Mỹ vốn không hâm mộ môn thể thao này", Nam Nguyễn, 28 tuổi, ở California nói.

Ba năm sinh sống ở đây, Nam đã quen với việc bóng đá xếp sau bóng rổ và bóng chày về mức độ phổ biến. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã làm thay đổi không khí này. Nhiều quán ăn, quán cà phê ở Los Angeles đồng loạt lắp màn hình lớn phục vụ cổ động viên. Dù đang trong kỳ nghỉ, một số trường dạy hè cũng mở tivi để học sinh theo dõi các trận đấu vào khung giờ phù hợp.

Phong cách xem bóng đá của người Mỹ cũng khác biệt. Họ ít khi tụ tập tại quán cà phê hoặc điểm chiếu công cộng. Sức nóng của các trận đấu bắt đầu từ bãi đậu xe với những bữa tiệc đuôi xe (tailgating). Nhiều giờ trước trận đấu, các nhóm cổ động viên mở thùng xe bán tải, dựng bếp nướng, mở tiệc BBQ cùng nhau ăn uống và trò chuyện trước khi vào sân.

Nam Nguyễn ở sân vận động SoFi Stadium, Los Angles, bang California, Mỹ hôm 12/6. Ảnh nhân vật cung cấp

Hôm 12/6, Nam đến sân theo dõi trận đấu mở màn World Cup giữa đội chủ nhà Mỹ và Paraguay. Cô nhận ra người Mỹ đã biến sự kiện này thành ngày hội thương mại. Trực thăng mang logo của các thương hiệu liên tục bay quanh khu vực sân. Bên trong, quảng cáo xuất hiện dày đặc, đan xen với tiết mục âm nhạc và trình diễn ánh sáng trong giờ nghỉ. Hệ thống dịch vụ từ đồ ăn, nước uống, áo đấu, quà lưu niệm được bố trí khắp khán đài.

"Mọi thứ quanh trận đấu đều được thiết kế để khuyến khích khán giả chi tiêu ngay tại sân", cô nói. Nam cho biết điều này khác với người hâm mộ quê nhà, vốn thường dành ngân sách cho các buổi liên hoan sau trận.

Tuy nhiên, điều khiến chị ấn tượng nhất là hệ thống an ninh được tổ chức nghiêm ngặt, tương tự quy trình tại sân bay. Khán đài với 70.000 khán giả vẫn giữ trật tự, trái ngược hình ảnh quen thuộc ở nhiều sân bóng Việt Nam, nơi tiếng kèn, trống và loa cổ vũ tạo nên bầu không khí sôi động.

Sự trật tự ấy được duy trì bằng nhiều lớp kiểm soát. Ngay từ vành đai bên ngoài, cảnh sát cưỡi ngựa và đi xe đạp liên tục tuần tra. Tại cổng vào, khán giả phải đi qua máy dò kim loại và mở túi để nhân viên kiểm tra trực tiếp. Đồ ăn, nước uống và bình xịt kem chống nắng đều không được mang vào sân. Những người mang túi không đúng quy định phải quay lại khu lưu trữ để chuyển sang túi nhựa trong suốt đúng kích cỡ, sau đó xếp hàng kiểm tra an ninh một lần nữa trước khi vào khán đài.

Người dân xem bóng đá trong quán pub ở Nottingham, Anh, tháng 6/2026. Ảnh: Ngọc Ngân

Không khí World Cup tại Anh cũng mang đến trải nghiệm khác biệt cho người Việt. Sống tại thành phố Leeds, Thanh Huyền, 27 tuổi, nhận thấy người Anh xem bóng đá là một phần cuộc sống, khi đội nhà thi đấu, họ thể hiện cảm xúc rất mạnh mẽ.

Cách cổ động viên Anh đón nhận kết quả trận đấu cũng khác với người hâm mộ Việt Nam. Trong khi người Việt sẵn sàng xuống đường "đi bão" dù đội tuyển thất bại ở trận chung kết, người Anh luôn mang tâm lý "Bóng đá phải trở về nhà" ở mỗi giải đấu lớn. Sự kỳ vọng vô địch khiến mỗi trận hòa hay thất bại của đội tuyển đều tạo ra áp lực tâm lý cho cổ động viên. "Người Anh ăn bóng đá, ngủ bóng đá nên khi đội nhà thi đấu, cảm xúc của họ bùng nổ đến mức nghẹt thở", Huyền nói.

Sau chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia hôm 18/6, Huyền chứng kiến hàng chục nghìn người tràn xuống đường khiến cảnh sát phải phong tỏa giao thông. Cổ động viên đứng trên nóc trạm xe buýt và hò hét trên khắp các tuyến phố.

Với Việt Anh, nam cổ động viên từ Hà Nội, World Cup ở Mỹ không gói gọn trên khán đài mà là một ngày hội đường phố. Từ đầu tháng 6, anh có mặt ở Mỹ để theo dõi sự kiện này.

Anh quan sát giải đấu kích hoạt không gian lễ hội từ cờ hoa dọc các đại lộ đến các quán bar. Việt Anh cho biết điểm khác biệt lớn nhất là tính kết nối. Người hâm mộ bóng đá của các quốc gia khác thường đến sân cùng những nhóm quen biết như gia đình, bạn bè. Ở Mỹ, người xem dễ dàng bắt chuyện, kết bạn với những người xa lạ chỉ vì có chung tình yêu bóng đá hoặc mặc cùng màu áo. Cổ động viên từ Argentina, Brazil hay Nhật Bản thoải mái chụp ảnh cùng nhau.

Bầu không khí này biến các quán bar thành khán đài thu nhỏ, nơi người không quen biết sẵn sàng đứng dậy ăn mừng bàn thắng. Khi trận đấu kết thúc, cổ động viên hai đội đối lập vẫn nâng ly trò chuyện.

"Tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện thú vị chỉ vì mặc chiếc áo dài Việt Nam", anh nói.