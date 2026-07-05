Brazil không có kế hoạch kèm riêng Haaland, vạch trần chiêu trò của đối thủ

HLV Ancelotti: Không tồn tại thứ gọi là "Kế hoạch chống Haaland"

Vào 3h ngày 6/7, đội tuyển Brazil sẽ chạm trán đội tuyển Na Uy thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup. Một trong những cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất phải kể đến Erling Haaland. Chân sút thuộc biên chế Man City đang tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng, chỉ xếp sau Kylian Mbappe và Lionel Messi (cùng 7 bàn) trong danh sách Vua phá lưới và trở thành nhân tố chính giúp Na Uy tiến xa ở World Cup.

Dù vậy trả lời truyền thông trước trận, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Brazil sẽ không xây dựng chiến thuật riêng chỉ để đối phó với chân sút 25 tuổi: "Tôi không nghĩ tồn tại thứ gọi là 'kế hoạch chống Haaland'. Tôi không cần phải dạy các cầu thủ cách phòng ngự trước cậu ấy, bởi họ đã đối đầu với Haaland nhiều lần. Đội bóng của chúng tôi đang có trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần tiếp tục hoàn thiện mình".

HLV Ancelotti không có kế hoạch "chăm sóc" riêng Haaland

Nhà cầm quân người Italia cho rằng, các hậu vệ Brazil đều hiểu rất rõ cách chơi của tiền đạo người Na Uy: "Ai cũng biết Haaland thi đấu như thế nào. Tôi không có gì phải giải thích thêm với các hậu vệ về cách đối đầu với cậu ấy. Họ đã gặp Haaland nhiều lần, vì vậy điều chúng tôi tập trung là chuẩn bị thật tốt cho trận đấu, hiểu rõ những đặc điểm cơ bản của đối thủ.

Chúng tôi biết Na Uy rất nguy hiểm trong tấn công. Đây là một đội bóng có tổ chức, có cấu trúc chiến thuật rõ ràng, vì vậy Brazil phải chơi với phong độ cao nhất. Tôi tin đây là thời điểm chúng tôi có thể làm được điều đó sau khi vượt qua trận đấu đầy thử thách trước Nhật Bản".

HLV Na Uy quyết gây bất ngờ cho Brazil

Bên phía Na Uy, HLV Stale Solbakken cũng không cho rằng trận đấu sẽ chỉ xoay quanh cuộc đối đầu giữa Haaland và cặp trung vệ Gabriel Magalhaes - Marquinhos: "Brazil sở hữu một trong những cặp trung vệ hay nhất giải đấu, đều là những cầu thủ đẳng cấp quốc tế. Chắc chắn sẽ có màn đối đầu rất quyết liệt giữa họ và Erling, nhưng với tôi đây là cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy, chứ không phải chỉ là Haaland gặp các trung vệ Brazil".

Dù đánh giá Brazil là ứng cử viên sáng giá hơn, HLV Solbakken vẫn tin đội bóng của mình có thể tạo nên bất ngờ: "Đương nhiên Brazil là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một trận đấu thực sự khó khăn cho họ. Na Uy phải chơi với phong độ cao nhất của mình, nếu không thì chúng tôi sẽ không có cơ hội".

Sao Brazil vạch trần "chiêu trò" của Haaland

Trong khi đó, Phát biểu với Caze TV, tiền vệ Bruno Guimaraes cho rằng Haaland đang rất khôn khéo khi liên tục đánh giá Brazil là đội cửa trên, qua đó chuyển toàn bộ áp lực sang đối thủ: "Cậu ấy rất khôn ngoan trong những gì mình nói. Cậu ấy chuyển toàn bộ áp lực từ Na Uy sang Brazil. Thành thật mà nói, tôi không quá bận tâm người khác phát biểu thế nào.

Bóng đá được quyết định trên sân, với 11 đấu 11. Đây sẽ là một trận đấu rất hay và rất quyết liệt. Na Uy cũng có những điểm mạnh của họ. Họ sở hữu nhiều cầu thủ cao lớn và sẽ tận dụng những quả tạt. Chúng tôi phải thật tỉnh táo. Haaland đang cố gắng giảm áp lực cho đội mình và chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng".

Tiền vệ Brazil nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là hạn chế tối đa việc Haaland nhận bóng từ các đồng đội: "Tôi từng đối đầu với Haaland. Theo tôi, cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới cùng với Harry Kane. Điều chúng tôi phải làm là ngăn không cho bóng đến chân Haaland. Chúng tôi phải kèm cậu ấy ngay cả khi đang tổ chức tấn công, luôn có người bám sát để không tạo khoảng trống. Chỉ cần một tình huống, Haaland có thể quyết định trận đấu, vì vậy chúng tôi không được phép để cậu ấy có cơ hội đó".

Tiền vệ Bruno Guimaraes dè chừng Na Uy

Lo lắng về "vũ khí" của Na Uy và thành tích đối đầu

Guimaraes cũng cho rằng, khả năng tận dụng các tình huống cố định là điểm mạnh của Na Uy: "Tôi hy vọng mình sẽ là người chiếm ưu thế. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng những cuộc đối đầu cá nhân cũng rất quan trọng.

Chúng tôi phải có một ngày thi đấu tốt bởi mọi thứ có thể được quyết định chỉ trong vài khoảnh khắc. Na Uy là đội bóng có thể tạo khác biệt từ các tình huống cố định hoặc những quả đá phạt. Tôi muốn tiếp tục tạo nên lịch sử cùng Brazil. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và hy vọng đội bóng mạnh hơn sẽ giành chiến thắng, và đó sẽ là Brazil".

Ngoài ra, anh cho biết việc Brazil chưa từng đánh bại Na Uy trong lịch sử đối đầu (2 thua, 2 hòa) là động lực lớn đối với toàn đội: "Đó là thêm một động lực dành cho chúng tôi để chấm dứt thành tích không mong muốn ấy. Đã rất lâu rồi hai đội mới gặp lại nhau và nhiều thứ đã thay đổi. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử của chính mình và ghi tên vào lịch sử bóng đá Brazil. Trận đấu tới sẽ mang đến cho chúng tôi cơ hội đó".