Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba tại World Cup: Hàn Quốc - Iran bị loại

Scotland bị loại

Tại World Cup 2026, ngoài bảng xếp hạng bình thường, bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba cũng gây được nhiều sự chú ý. 8/12 đội đứng thứ ba sẽ giành quyền đi tiếp. Sau ngày 27/6, 5 đội đứng thứ ba đã có vé vào vòng 1/16 là Thụy Điển, Ecuador, Bosnia, Paraguay và Senegal.

Ghana giành vé với vị trị thứ ba của bảng L

Sau loạt trận đấu ở bảng L diễn ra vào rạng sáng ngày 28/6, chúng ta có thêm một đội xếp thứ ba có vé. Đó là ĐT Ghana, đội bóng vốn giành quyền đi tiếp từ lượt đấu trước nhưng đánh mất vị trí thứ hai ở lượt đấu cuối. Họ để thua 1-2 trước Croatia trong thế trận giằng co căng thẳng.

Với 4 điểm và hiệu số 0 (ghi 4 bàn, thủng lưới 4 bàn), ĐT Ghana đứng thứ hai trên bảng xếp hạng những đội bóng thứ ba. Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Scotland đã chính thức bị loại. Việc để thua quá đậm trước ĐT Brazil ở lượt đấu cuối khiến đại diện của châu Âu chỉ có 3 điểm và hiệu số là -3. Hiện tại, họ đã rớt xuống vị trí thứ 10 và không còn cơ hội vươn lên trên bảng xếp hạng này.

Hàn Quốc chính thức "bay màu"

Sau khi loạt trận cuối ở bảng K và L kết thúc đã xác định được thêm những cái tên đi tiếp là Anh, Croatia, Colombia, Bồ Đào Nha, Ghana và Congo. Như vậy ĐT Hàn Quốc chính thức bị loại nhường vé vào tay Ghana, Congo - 2 đội có được 4 điểm và đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ 9 trong BXH các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Iran bị loại

Iran cũng nối gót Hàn Quốc, bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi Algeria cầm hòa Áo 3-3. Đội bóng châu Phi xếp thứ ba tại bảng J với 4 điểm và hiệu số -2, trở thành đội cuối cùng lấy vé theo diện đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Điều đó có nghĩa Iran bị loại khi chỉ có 3 điểm và hiệu số 0. Trong số 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt, thì 7 đội giành được 4 điểm, gồm: CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria và Paraguay.

Đội duy nhất có 3 điểm vẫn giành vé đi tiếp là Senegal, 3 điểm và hiệu số +2, nhờ vào chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt trận cuối.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba vòng bảng World Cup 2026