Trực tiếp chuyển nhượng 29/6: Mourinho mở đường cho Tchouameni tới MU

Mourinho mở đường cho Tchouameni tới MU

Trở lại dẫn dắt Real Madrid trong nhiệm kỳ thứ hai, HLV Jose Mourinho hiện đang trực tiếp điều hành các hoạt động chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mục tiêu mà “Người đặc biệt” nhắm đến là Enzo Fernandez của Chelsea, trong khi bản thân tiền vệ người Argentina cũng rất hứng thú với viễn cảnh chuyển tới sân Bernabeu.

Tuy nhiên, để hoàn tất thương vụ này, Real Madrid có thể sẽ phải bán bớt cầu thủ nhằm cân đối đội hình và tài chính. Điều đó có thể khiến đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng chia tay Aurelien Tchouameni, người đang được liên hệ với MU.

Nếu chiêu mộ thành công Tchouameni, đây sẽ là sự bổ sung vô cùng tích cực cho đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt trong bối cảnh Manuel Ugarte vừa dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.