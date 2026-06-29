Trực tiếp chuyển nhượng 29/6: Mourinho mở đường cho Tchouameni tới MU
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 29/6.
Trở lại dẫn dắt Real Madrid trong nhiệm kỳ thứ hai, HLV Jose Mourinho hiện đang trực tiếp điều hành các hoạt động chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mục tiêu mà “Người đặc biệt” nhắm đến là Enzo Fernandez của Chelsea, trong khi bản thân tiền vệ người Argentina cũng rất hứng thú với viễn cảnh chuyển tới sân Bernabeu.
Tuy nhiên, để hoàn tất thương vụ này, Real Madrid có thể sẽ phải bán bớt cầu thủ nhằm cân đối đội hình và tài chính. Điều đó có thể khiến đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng chia tay Aurelien Tchouameni, người đang được liên hệ với MU.
Nếu chiêu mộ thành công Tchouameni, đây sẽ là sự bổ sung vô cùng tích cực cho đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt trong bối cảnh Manuel Ugarte vừa dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Robert Lewandowski đã đạt thỏa thuận toàn diện với CLB Chicago Fire. Tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan sẽ gia nhập đội bóng đang thi đấu tại MLS theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng của anh với Barcelona hết hạn vào ngày 30/6.
Lewandowski gia nhập Barcelona vào năm 2022. Trong quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Camp Nou, anh giành ba chức vô địch La Liga và ghi 83 bàn thắng sau 134 trận trên mọi đấu trường.
AC Milan đang bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ Mason Mount của MU, sau khi đội bóng áo sọc đỏ đen bổ nhiệm HLV Ruben Amorim.
Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Thay vì để Mount ra đi, “Quỷ đỏ” muốn tiếp tục đặt niềm tin vào tiền vệ người Anh, xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch hiện tại cũng như tương lai của CLB.
Bournemouth đã gia nhập cuộc đua với Arsenal để chiêu mộ tài năng trẻ của PSG, Emmanuel Mbemba. Theo BBC, Bournemouth đã mở các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ hậu vệ cánh 18 tuổi, người dự kiến sẽ rời PSG khi hợp đồng hiện tại hết hạn.
Tuy nhiên, Mbemba nhiều khả năng sẽ không được đôn thẳng lên đội một của Bournemouth. Thay vào đó, hai bên đang thảo luận về “lộ trình phát triển” dành cho tài năng trẻ người Pháp.
Leeds United đang lên kế hoạch gửi lời đề nghị chiêu mộ thủ thành Zion Suzuki của Parma. Thủ môn 23 tuổi hiện đang gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026 trên cương vị người gác đền số 1. Theo các nguồn tin từ Italia, Parma đã định giá Suzuki ở mức 30 triệu euro (khoảng 25,8 triệu bảng).
Ngoài Leeds United, Aston Villa cũng được cho là đang quan tâm đến thủ thành người Nhật Bản.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 28/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 00:40 AM (GMT+7)