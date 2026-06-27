Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba World Cup: Phép màu Senegal, Hàn Quốc xuống thứ 8

Vòng bảng World Cup 2026 đã bước vào chặng cuối. Sau ngày 27/6, đã xác định thêm những tấm vé đi tiếp ở các bảng G, H và I. Hiện chỉ còn 3 bảng đấu là J, K và L là chưa hoàn thành.

Senegal xuất sắc ghi danh vòng knock-out World Cup 2026

Ở bảng G, Bỉ và Ai Cập cùng nhau đi tiếp. Tại bảng H, các đội ghi danh vào vòng 1/16 là Tây Ban Nha và Cape Verde. Với bảng I, Pháp và Na Uy đã sớm ghi danh và việc hai đội bóng này gặp nhau ở lượt cuối chỉ đơn thuần để phân định ngôi nhất nhì.

Trên bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba vòng bảng World Cup 2026, đã có 5/8 tấm vé đi tiếp được xác định. Đó là Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Paraguay (có cùng 4 điểm), Senegal (3 điểm, hiệu số +2).

Senegal là đội gây ấn tượng và thể hiện sức bật mạnh mẽ nhất. Trước lượt đấu cuối, họ còn xếp cuối trên bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3, chưa có điểm nào và hiệu số -3. Thế nhưng, với chiến thắng 5-0 trước ĐT Iraq, Sadio Mane và các đồng đội chắc chắn ghi danh vòng 1/16 World Cup 2026 mà không cần quan tâm đến kết quả ở các bảng đấu còn lại.

Các đội xếp thứ ba tiếp theo đang phải chờ đợi kết quả ở các bảng J, K và L để biết mình có thể đi tiếp hay không là Iran, Hàn Quốc và Scotland. Cũng là đội xếp thứ ba nhưng Uruguay ở bảng H đã chắc chắn bị loại, không còn khả năng cạnh tranh do chỉ có 2 điểm cùng hiệu số -1.

ĐT Hàn Quốc có nguy cơ rất lớn sẽ bị loại

ĐT Hàn Quốc đang là những người âu lo nhất, bởi họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của các đội hạng ba vòng bảng. Chỉ cần 1 đội bóng nào khác ở phía dưới có thành tích tốt hơn, Son Heung Min và các đồng đội sẽ bị đẩy xuống phía sau, qua đó trở thành khán giả của giải đấu ngay sau vòng bảng.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba World Cup 2026