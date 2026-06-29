Tin nóng bóng đá World Cup 29/6: Sao MU Ugarte nghỉ thi đấu 12 tháng, HLV Hàn Quốc từ chức

Sao MU Ugarte nghỉ thi đấu 12 tháng

Theo nhà báo Uruguay Rodri Vazquez, tiền vệ Manuel Ugarte bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Các chuyên gia vật lý trị liệu ước tính thời gian hồi phục của cầu thủ thuộc biên chế MU vào khoảng từ 9 đến 12 tháng. Trong trường hợp khả quan nhất, Ugarte có thể trở lại vào giai đoạn cuối mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, nếu quá trình phục hồi không diễn ra như kỳ vọng, MU có nguy cơ không thể sử dụng cầu thủ này trong toàn bộ mùa giải tới.

Ugarte rời sân trên cáng trong nước mắt ở trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha

HLV Hàn Quốc từ chức

HLV Hong Myung Bo đã từ chức vị trí thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc hôm 28/6, chỉ 1 ngày sau khi đội bóng xứ kim chi bị loại khỏi World Cup đang diễn ra. Chiến lược gia 57 tuổi đưa ra thông báo trong buổi họp báo tại địa điểm tập luyện của tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, miền tây Mexico.

Tại World Cup, Hàn Quốc đứng thứ ba ở bảng A với 3 điểm sau 1 chiến thắng và 2 thất bại. Đây cũng là lần thứ hai HLV Hong Myung Bo không thể đưa Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup, sau lần đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng tại World Cup 2014.

Thầy cũ Ronaldo chỉ trích FIFA

Dù Ghana giành quyền đi tiếp, HLV Carlos Queiroz cho rằng World Cup đã trở thành “một thứ gì đó tầm thường và phổ thông”. Ông cáo buộc FIFA làm mất đi tính “hiếm có” và “giá trị” của World Cup với thể thức mở rộng lên 48 đội ở giải đấu năm nay.

Ông nói: “Các vòng loại World Cup đang dần mất đi ý nghĩa nếu gần như ai cũng có thể góp mặt. Vòng loại phải nghiêm túc, phải rất khắc nghiệt và có tính cạnh tranh cao. World Cup phải là giải đấu mang ý nghĩa và giá trị đặc biệt. Nó cần phải là điều hiếm có. Nhưng như mọi người đều biết, ngày nay tiền bạc lên tiếng trong bóng đá. Nơi chúng ta từng nói về bóng đá, giờ đây người ta chỉ còn nói về tiền”.

ĐT Anh đón tin vui từ Rice

Theo BBC, Declan Rice được kỳ vọng sẽ đủ thể lực để đá chính trong trận đấu giữa tuyển Anh và CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup vào ngày 1/7. Tiền vệ của Arsenal đã được cho nghỉ ở chiến thắng 2-0 trước Panama sau khi bị va chạm mạnh vào bắp chân trong trận hòa không bàn thắng với Ghana hôm 24/6.

Trong thời gian Rice vắng mặt, HLV Thomas Tuchel sử dụng cặp tiền vệ gồm Elliot Anderson và Jude Bellingham. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức tỏ ra lạc quan về khả năng tiền vệ của Arsenal sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu loại trực tiếp với CHDC Congo. Mối lo lớn nhất về lực lượng của Tuchel trước vòng knock-out hiện nằm ở trường hợp của Reece James và Jarell Quansah.

HLV Scotland từ chức

HLV Steve Clarke đã từ chức thuyền trưởng tuyển Scotland, sau khi đội tuyển này bị loại khỏi World Cup 2026. Thông báo trên tài khoản X chính thức của đội tuyển Scotland viết: “HLV trưởng đội tuyển Scotland, Steve Clarke, đã quyết định từ chức. Vị HLV thành công nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia của chúng ta đã khép lại 7 năm dẫn dắt đội bóng sau hành trình tại World Cup 2026”.

Scotland giành được 3 điểm sau ba trận ở bảng C, xếp sau Brazil và Morocco với hiệu số bàn thắng bại là -3. Tuy nhiên, thành tích đó không đủ để giúp họ góp mặt trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 1/16.