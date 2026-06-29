Eva Longoria: Hy vọng Mexico thắng World Cup 2026

Ngày 25/6, tạp chí Hola có bài phỏng vấn Eva Longoria dịp cô hợp tác với một hãng giao đồ nhanh của Mỹ, mở chiến dịch phục vụ các cổ động viên World Cup xem giải đấu tại nhà. Trong buổi trò chuyện, cô chia sẻ quan điểm về bóng đá, tình yêu thể thao của gia đình.

Eva Longoria, 51 tuổi, là fan bóng đá lâu năm, đồng thời là nhà đầu tư của câu lạc bộ Club Necaxa tại Mexico với biệt danh "Bà chủ (La Patrona)". Cô cũng thuộc nhóm sở hữu đội bóng nữ Angel City FC ở Los Angeles do minh tinh Natalie Portman đồng sáng lập. World Cup năm nay, Eva Longoria tham gia Ủy ban tổ chức mùa giải tại Los Angeles - một trong 11 thành phố tại Mỹ diễn ra các vòng đấu. Cô đảm nhiệm vai trò Đại sứ cộng đồng chính thức giúp FIFA 2026 tác động nền văn hóa, cộng đồng địa phương.

Cô kỳ vọng Mexico làm nên chuyện tại World Cup. Diễn viên sinh ra và lớn lên ở Texas, Mỹ, nhưng gốc gác gia đình từ Mexico. "Với tôi, được thấy Mexico chiến thắng sẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Khi Mexico thi đấu, bạn không chỉ theo dõi một đội bóng. Bạn đang thấy cả nền văn hóa, lịch sử, con người của quê hương hiện diện trên sân đấu thế giới", cô nói.

Theo diễn viên, nếu điều ước dành cho Mexico thành hiện thực, đó sẽ là giây phút mà nhiều thế hệ mãi nhắc đến.

Hola cho rằng Eva Longoria có mối quan hệ mật thiết với làng túc cầu, hào hứng khi thảo luận về những giá trị mà bộ môn này đem đến cho một quốc gia. Cô nói: "Thể thao kết nối mọi người. Nó mang tới niềm tự hào, niềm vui, hy vọng, những màn ăn mừng trên khắp nẻo đường. Thật tuyệt vời khi chứng kiến điều này".

Diễn viên quan tâm đến sự kết nối giữa các nhóm người hâm mộ trên thế giới, ví dụ như tình cảm giữa các cổ động viên Hàn Quốc và Mexico dành cho nhau. "Điều đó nhắc nhở tôi rằng giải đấu lớn lao hơn những gì diễn ra trên sân cỏ. Nó tạo ra một cộng đồng, những kỷ niệm và khoảnh khắc mà mọi người không bao giờ quên", Eva Longoria nói. Tại vòng bảng World Cup năm nay vào hôm 19/6, đội tuyển hai nước đã có trận đối đầu với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico.

Trailer phim tài liệu "FX's Necaxa" về câu lạc bộ bóng đá ở Mexico, có sự xuất hiện của Eva Longoria. Tác phẩm ra mắt hồi tháng 8/2025. Video: Disney+

Trong gia đình, Eva Longoria không phải là người duy nhất yêu bóng đá. Mùa giải năm nay, chồng cô - José "Pepe" Bastón, ông trùm truyền thông Latin - ủng hộ đội nhà Mexico, còn con trai tám tuổi của họ - Santiago - hâm mộ cầu thủ Mbappé của tuyển Pháp. Do đó, cả nhà luôn tràn ngập những câu chuyện về các trận đấu. Cô kể về Santiago: "Thằng bé có một bộ sưu tập áo thi đấu khá lớn. Con tôi rất mê áo bóng đá".

Cô giải thích thêm: "Thể thao truyền cảm hứng cho trẻ em, tạo ra những giấc mơ và cho con trẻ một hình mẫu để noi theo. Chúng cũng gắn bó các gia đình với nhau và đó là điều tôi yêu thích".

Diễn viên tổ chức sinh nhật tám tuổi cho con trai hôm 19/6. Ảnh: Instagram Eva Longoria

Eva Longoria sinh năm 1975, là diễn viên Mỹ gốc Mexico nổi tiếng với vai Gabrielle Solis trong series Những bà nội trợ kiểu Mỹ (2004-2012), từng nhận đề cử Quả cầu vàng mảng phim truyền hình vào năm 2006. Cô có bằng thạc sĩ chuyên ngành Chicano Studies (nghiên cứu về người Mỹ gốc Latin) vào tháng 5/2013 của đại học bang California.

Bên cạnh diễn xuất, cô là người mẫu nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội. Năm 2014, tờ Maxim vinh danh Longoria là Người phụ nữ của năm. Năm 2018, nghệ sĩ được gắn sao trên Đại lộ danh vọng sau nhiều năm cống hiến cho ngành giải trí Hollywood. Tháng 3/2024, cô nhận giải Bezos Courage and Civility Award trị giá 50 triệu USD từ tỷ phú Jeff Bezos vì có những đóng góp cho cộng đồng Latin.