Những cầu thủ xách túi sành điệu ở World Cup

Tiền đạo Kylian Mbappé của tuyển Pháp được SCMP xếp vào danh sách những ngôi sao xách túi sành điệu nhất ở giải đấu năm nay. Trên đường đến trại huấn luyện cuối tháng 5, anh cầm túi Dior A5 Triangle Pouch màu nâu họa tiết jacquard đồng điệu đôi sneakers. Tạp chí GQ nhận xét bộ cánh hai tông màu trắng, nâu toát lên vẻ thanh lịch mà vẫn gần gũi. Ảnh: Instagram Kylianpulse

Jules Koundé - thành viên khác của tuyển Pháp - thể hiện phong cách khi mang túi đeo chéo bằng vải canvas họa tiết monogram của Louis Vuitton trên đường đến trại huấn luyện ở phía tây nam Paris. Anh phối áo phông Jimi Hendrix và quần jeans. Túi của nhà mốt Pháp lần đầu được giới thiệu vào những năm 1990, có giá 1.190 USD. Ảnh: Instagram Jules Kounde

Khi đến sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida để chuẩn bị thi đấu World Cup, Cristiano Ronaldo diện suit hiện đại ôm dáng, xách túi duffel cỡ lớn hiệu Gucci. Ảnh: Instagram Cristiano

Tiền vệ Takefusa Kubo của Real Sociedad, thường được mệnh danh là “Messi Nhật Bản”, ghi điểm với túi đeo chéo Bottega Veneta làm bằng da Intrecciato màu xanh đen. Ảnh: Instagram Takefusa Kubo

Eberechi Eze - tiền vệ Arsenal, thành viên tuyển Anh - khoác chiếc túi Burberry Check Holdall, giá 2.650 USD. Ảnh: Instagram Arsenal

Lamine Yamal - cầu thủ Tây Ban Nha nắm giữ hơn 20 kỷ lục - thể hiện phong cách unisex bằng bộ đồ của Chanel gồm quần áo, túi xách. Mẫu túi XXL Urban Essential Shopping Tote làm bằng da bê và vải tweed nhiều màu. Theo Madisonavenuecouture, trên thị trường bán lại, mẫu túi hiếm này có giá lên tới 17.500 USD. Ảnh: Instagram Lamine Yamal

Đến World Cup năm nay, danh thủ Na Uy Erling Haaland mang theo chiếc Hermès HAC Birkin 50 "Endless Road" màu xám ngọc trai khoảng 45.500 USD. Ảnh: Instagram Erling Haaland

Vinícius Júnior của tuyển Brazil phối suit xanh dương với túi duffle của Chrome Hearts giá 7.500 USD. Ảnh: Instagram Júnior

David Alaba, cầu thủ của đội tuyển Áo, khoác áo bomber, tạo điểm nhấn bằng chiếc Hermès BK 50 HAC Multi-Pockets Caban Togo Palladium cỡ đại. Theo Elle, thiết kế có giá 19.500 USD và tăng lên 50.000 USD khi bán lại. Ảnh: Instagram David Alaba