Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba: Bosnia giành vé, Bỉ & Cape Verde chờ phép màu

World Cup 2026 tăng lên 48 đội tham dự. Do vậy, thay vì chỉ có các đội nhất nhì mỗi bảng giành vé đi tiếp như thông thường, sẽ có thêm 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt giành vé vào vòng knock-out đầu tiên. Cơ hội được mở ra và Bosnia & Herzegovina đang là đội tận dụng triệt để nhất.

Bosnia & Herzegovina sáng cửa đi tiếp

Sau chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt đấu cuối, đội tuyển Bosnia & Herzegovina đã giành vị trí thứ 3 tại bảng B với 4 điểm, mặc dù hiệu số bàn thắng bại của họ hiện đang là -1. Theo nhận định của các chuyên gia, 4 điểm là một con số an toàn, giúp Edin Dzeko và các đồng đội có khả năng cao giành vé vào vòng 1/32.

Lý do là hiện tại, đã có ít nhất 5 đội xếp thứ ba khác đang đứng dưới họ trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba chung cuộc, bao gồm các bảng A, C, D, I và J. Cụ thể, hai đội ở bảng A và C là Hàn Quốc và Scotland đều đã kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm.

Ngoài ra, đội xếp thứ ba của bảng I, có thể là Senegal hoặc Iraq, cũng chỉ có khả năng giành tối đa 3 điểm. Tương tự, ở bảng D và J, các đội xếp thứ nhì và ba như Australia và Paraguay, hay Áo và Algeria đều có 3 điểm và sẽ gặp nhau ở lượt cuối. Nếu các trận đấu này có kết quả thắng thua, Bosnia sẽ đứng trên đội xếp thứ ba thua trận với 3 điểm. Ngay cả trong trường hợp các cặp đấu này kết thúc với tỷ số hòa, Bosnia vẫn sẽ đứng trên Paraguay và Algeria nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -2).

Lúc này, Bỉ và “tân binh” Cape Verde đang nằm trong vùng nguy hiểm. Họ chỉ mới có 2 điểm, có cùng hiệu số 0. Nếu không thắng ở lượt đấu cuối, Bỉ và Cape Verde có nguy cơ bị các đối thủ phía sau vượt lên.

Ở lượt đấu cuối, Bỉ sẽ gặp New Zealand (10h ngày 27/6 - giờ Hà Nội). Trong khi đó, Cape Verde gặp Saudi Arabia (7h ngày 27/6). Cả 2 đội bóng này đều cần có điểm số để có thể giành vé.

Scotland kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba bảng C. Tuy nhiên, với việc chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -3, không dễ để Scott McTominay và các đồng đội có thể đoạt vé với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng.

BXH các đội đứng thứ 3 ở World Cup hiện tại