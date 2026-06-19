Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba World Cup 2026: Bất ngờ 5 ông lớn, Hà Lan - Brazil dẫn đầu

Sau lượt trận đầu tiên, đã có những ông lớn gây thất vọng. Đó là Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ. 5 đội bóng hàng đầu này đã không thể giành chiến thắng ở lượt trận mở màn, mà chỉ thu về cho mình 1 điểm.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ đang xếp ở vị trí thứ ba tại bảng đấu của mình. Và họ bị gom vào 1 bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba.

Hà Lan tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba

Sẽ có tổng cộng 12 đội xếp thứ ba tại 12 bảng đấu. Theo thể thức của FIFA, 8 trong số 12 đội xếp thứ ba kể trên có thành tích tốt hơn sẽ lọt vào vòng kế tiếp.

Tiêu chí xếp hạng của FIFA ở bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba World Cup 2026: 1) Điểm số; 2) Hiệu số bàn thắng - bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Điểm fair-play; 5) Bảng xếp hạng FIFA mới nhất (ngày 11/6/2026); 6) (Các) bảng xếp hạng FIFA trước đó.

Lúc này, Hà Lan đang là đội có thành tích tốt nhất trong bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba. Đội bóng châu Âu bị Nhật Bản cầm hòa 2-2 vô cùng đáng tiếc. Dù cũng chỉ có 1 điểm như 6 đội khác ở phía sau, nhưng Hà Lan ghi được 2 bàn, tốt hơn các đối thủ khác.

Brazil chưa thể giành chiến thắng sau lượt trận ra quân

Trong khi đó, Brazil xếp thứ hai. Đội bóng áo vàng xanh bị Morocco cầm hòa 1-1 ở trận ra quân. Có tới 3 đội bóng khác cũng có thành tích tương tự Brazil, đó là Bỉ, Qatar và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, dựa trên các tiêu chí nói trên, Brazil đang tạm xếp thứ hai của bảng đấu của các đội xếp thứ ba.