Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)

World Cup | 6h30, 28/6 | Hard Rock Colombia 0 - 0 Bồ Đào Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Colombia vs Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Điểm Ospina Munoz Sanchez Lucumi Mojica Lerma Rios Rodriguez Arias Cordoba Diaz Điểm Costa Cancelo Dias Veiga Mendes Neves Vitinha Fernandes Felix Neto Ronaldo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Colombia Colombia Bồ Đào Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ospina, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Rodriguez, Arias, Cordoba, Diaz Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Felix, Neto, Ronaldo

Ronaldo lấy lại cảm hứng

Sau trận hòa gây thất vọng trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp, góp công giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ hai bảng K với 4 điểm sau hai lượt trận.

Trong khi đó, Colombia toàn thắng cả hai trận để dẫn đầu với 6 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối sẽ quyết định đội nào khép lại vòng bảng với ngôi nhất.

Đại chiến cân tài cân sức

Xét về phong độ, hai đội không có nhiều khác biệt khi Colombia thắng 7/10 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha có 6 chiến thắng trong cùng số trận. Dù đã chắc suất đi tiếp, Colombia vẫn cần duy trì đà hưng phấn trước vòng knock-out.

Với Bồ Đào Nha, mục tiêu giành ngôi đầu bảng cũng khiến họ không thể chủ quan. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, thận trọng và khả năng cao khép lại với kết quả bất phân thắng bại.