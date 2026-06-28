Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)
(6h30, 28/6, bảng K) Colombia và Bồ Đào Nha bước vào trận đấu cuối bảng K với mục tiêu giành vị trí số một, hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng dù cả hai đều đang có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
World Cup | 6h30, 28/6 | Hard Rock
Điểm
Ospina
Munoz
Sanchez
Lucumi
Mojica
Lerma
Rios
Rodriguez
Arias
Cordoba
Diaz
Điểm
Costa
Cancelo
Dias
Veiga
Mendes
Neves
Vitinha
Fernandes
Felix
Neto
Ronaldo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Ronaldo lấy lại cảm hứng
Sau trận hòa gây thất vọng trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp, góp công giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ hai bảng K với 4 điểm sau hai lượt trận.
Trong khi đó, Colombia toàn thắng cả hai trận để dẫn đầu với 6 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối sẽ quyết định đội nào khép lại vòng bảng với ngôi nhất.
Đại chiến cân tài cân sức
Xét về phong độ, hai đội không có nhiều khác biệt khi Colombia thắng 7/10 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha có 6 chiến thắng trong cùng số trận. Dù đã chắc suất đi tiếp, Colombia vẫn cần duy trì đà hưng phấn trước vòng knock-out.
Với Bồ Đào Nha, mục tiêu giành ngôi đầu bảng cũng khiến họ không thể chủ quan. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, thận trọng và khả năng cao khép lại với kết quả bất phân thắng bại.
Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất cho trận đấu mang tính quyết định với Colombia tranh ngôi nhất bảng K.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/06/2026 22:52 PM (GMT+7)