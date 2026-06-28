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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Cristiano Ronaldo Trực tiếp bóng đá hôm nay

(6h30, 28/6, bảng K) Colombia và Bồ Đào Nha bước vào trận đấu cuối bảng K với mục tiêu giành vị trí số một, hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng dù cả hai đều đang có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

   

World Cup | 6h30, 28/6 | Hard Rock

Colombia
Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Bồ Đào Nha
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Ospina, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Rodriguez, Arias, Cordoba, Diaz
Trực tiếp bóng đá Colombia - Bồ Đào Nha: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Felix, Neto, Ronaldo

Ronaldo lấy lại cảm hứng

Sau trận hòa gây thất vọng trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp, góp công giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ hai bảng K với 4 điểm sau hai lượt trận.

Trong khi đó, Colombia toàn thắng cả hai trận để dẫn đầu với 6 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối sẽ quyết định đội nào khép lại vòng bảng với ngôi nhất.

Đại chiến cân tài cân sức

Xét về phong độ, hai đội không có nhiều khác biệt khi Colombia thắng 7/10 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha có 6 chiến thắng trong cùng số trận. Dù đã chắc suất đi tiếp, Colombia vẫn cần duy trì đà hưng phấn trước vòng knock-out.

Với Bồ Đào Nha, mục tiêu giành ngôi đầu bảng cũng khiến họ không thể chủ quan. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, thận trọng và khả năng cao khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Bồ Đào Nha đón tin vui trận quyết đấu Colombia, Neto nói "không phụ thuộc" Ronaldo
Bồ Đào Nha đón tin vui trận quyết đấu Colombia, Neto nói "không phụ thuộc" Ronaldo

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất cho trận đấu mang tính quyết định với Colombia tranh ngôi nhất bảng K.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-27/06/2026 22:52 PM (GMT+7)
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