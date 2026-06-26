Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba World Cup: 3 đội có vé, Hàn Quốc run rẩy chờ tin

Các bảng đấu A, B, C, D, E và F đã hoàn thành vòng bảng. Các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu này cũng được xác định. Đó lần lượt là Hàn Quốc (bảng A), Bosnia & Herzegovina (B), Scotland (C), Paraguay (D), Ecuador (E) và Thụy Điển (F).

Hàn Quốc nguy cơ cao sẽ bị loại

Trên bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba vòng bảng World Cup 2026, đã có 3 đội chắc chắn có vé vào vòng trong. Đó là Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina. Các đội này có cùng 4 điểm, hiệu số tốt hơn các đội phía sau. Paraguay cũng có 4 điểm nhưng chưa chắc chắn đi tiếp.

Hàn Quốc đã tự đẩy mình vào thế khó. Đội bóng “xứ sở Kim chi” hiện đang xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt. Trong số các đội xếp thứ ba đã hoàn thành vòng bảng, Hàn Quốc chỉ có thành tích tốt hơn Scotland, có cùng 3 điểm nhưng hiệu số tốt hơn (-1 so với -3).

Nhưng nếu các đội phía sau thi đấu đầy đủ, thứ hạng của Hàn Quốc có nguy cơ tụt sâu hơn nữa. Vì vậy, khả năng đi tiếp của đội bóng này là vô cùng mong manh.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba thời điểm hiện tại