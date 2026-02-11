Voi 9 ngà – Gà 9 cựa – Ngựa 9 hồng mao đã lộ diện tại Đường hoa Bính Ngọ

Sáng 11/2 (tức 24 tháng Chạp), công tác thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn tất những hạng mục quan trọng nhất.

Các hạng mục quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống linh vật ngựa - biểu tượng trung tâm của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 - đã "lộ diện".

Gây ấn tượng mạnh bởi quy mô đồ sộ và ngôn ngữ thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn của một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ.

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là linh vật ngựa tại cổng chào với kích thước lớn: dài 9m, cao 11m tính cả bệ đỡ, nặng xấp xỉ 2 tấn. Để đưa khối cấu trúc phức tạp này vào vị trí, đơn vị thi công đã phải huy động hai xe tải cỡ lớn, vận chuyển xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ lắp đặt.

Anh Trần Văn Lâm, Đội trưởng đơn vị thi công chia sẻ: “Quá trình thực hiện đầy áp lực, Ê kíp đã làm việc xuyên đêm, đến rạng sáng hôm sau quá trình lắp đặt linh vật đã hoàn tất".

Khu vực tái hiện hình ảnh câu chuyện văn hóa dân gian về Voi 9 ngà – Gà 9 cựa – Ngựa 9 hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của đường hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hành trình sử thi hào hùng của dân tộc được trình chiếu sống động, tái hiện từ huyền thoại ngựa sắt Thánh Gióng, đến sự hình thành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năng động.

Sự cộng hưởng giữa công nghệ ánh sáng, các chuyển động cơ học linh hoạt ở phần đầu, chân và hệ thống đèn LED đuổi hiện đại tạo nên một "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn. Khi màn đêm buông xuống, linh vật không còn là một pho tượng tĩnh lặng mà trở thành một thực thể sống động, kể câu chuyện về khát vọng vươn xa của TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Chiếc đèn quy mô lớn đã cơ bản hoàn thiện với các họa tiết trên đèn mang đậm nét văn hóa Việt

Nối tiếp dòng chảy văn hóa, hạng mục đèn kéo quân cao hơn 6m cũng đã hoàn thiện những khâu cuối cùng. Với thiết kế cải tiến xoay hai chiều, chiếc đèn khổng lồ này tạo ra hiệu ứng thị giác liên tục, cuốn hút người xem vào những hình ảnh chuyển động tái hiện các sự kiện nổi bật của thành phố trong năm qua. Đây là sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa nét hoài cổ và hơi thở thời đại.

Tiến sâu vào khu vực đại cảnh, không gian "Nhất mã thong dong" mở ra một góc nhìn đầy suy ngẫm về giá trị bền vững.

Được chế tác hoàn toàn từ tre đan hình học – vật liệu thân thiện với môi trường – linh vật cao gần 7m này lấy cảm hứng từ lễ vật "Ngựa chín hồng mao" trong truyền thuyết. Cách tạo hình tối giản nhưng tinh tế thể hiện rõ định hướng xanh mà thành phố đang theo đuổi.

Cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" rực rỡ sắc màu hiện đã cơ bản hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng phục vụ du khách đến thưởng ngoạn.

Chất đời thường và nét hóm hỉnh của văn hóa phương Nam được gửi gắm trọn vẹn qua cụm "Lý ngựa ô". Với tạo hình vui nhộn và sắc xanh ngả tím thời thượng, các linh vật tại đây được xử lý bề mặt bằng hiệu ứng sơn mài kết hợp hologram 3D. Sự kết hợp này khiến các hoa văn mây sóng trở nên óng ánh, tạo nên một diện mạo vừa truyền thống vừa mang màu sắc tương lai.

Sự tỉ mỉ trong khâu dàn dựng cho thấy tâm huyết của đội ngũ thực hiện trong việc biến đường hoa thành một không gian di sản số hóa.

Các đơn vị thi công đang phối hợp nhịp nhàng, luân phiên ca kíp xuyên ngày đêm để đảm bảo mọi hạng mục tại đường hoa hoàn thiện đúng tiến độ và chất lượng.

Mỗi bước chân của người dân và du khách sẽ là một lần chạm vào quá khứ truyền thuyết và cảm nhận nhịp đập của tương lai. Tất cả đang chạy nước rút, sẵn sàng để chào đón người dân và khách quốc tế đến hòa mình vào không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng trong những ngày tới.

Đường hoa Bính Ngọ không chỉ đẹp vào ban ngày mà còn được thiết kế để tỏa sáng rực rỡ theo một kịch bản riêng biệt vào ban đêm.

Dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, "biển màu sắc" trên thân ngựa thay đổi liên tục nhờ kỹ thuật sơn chuyển màu đặc biệt. Sự đan xen giữa các tông màu nóng – lạnh không chỉ tạo chiều sâu cho tác phẩm mà còn tượng trưng cho sự hài hòa, cát tường. Đây được xem là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy tính nghệ thuật.

Cổng kết của Đường hoa đang được hoàn thiện với Đại cảnh Giang sơn cẩm tú gồm 9 con ngựa đang cất vó phi nước đại mạnh mẽ.

Ba con chiến mã tượng trưng cho sức mạnh hợp nhất của TP.HCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khép lại hành trình thưởng ngoạn là đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" đầy uy nghi với hình ảnh 9 linh vật ngựa đang phi nước đại. Ba con ngựa chính đại diện cho sức mạnh hợp nhất của "tam giác vàng" kinh tế phía Nam, trong khi sáu con nhỏ hơn biểu trưng cho sự phát triển đa dạng. Tất cả cùng sải bước trên "con đường ánh sáng", tạo nên một bức tranh tổng thể hào hùng.

Thời tiết năm nay khá thuận lợi, giúp các nghệ nhân, anh chị em công nhân có thêm điều kiện chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất, anh Hùng chia sẻ.

Trên công trường, những gương mặt sạm nắng vẫn rạng rỡ nụ cười, đôi tay thoăn thoắt tỉ mỉ chăm chút từng nhành hoa, mảng cỏ. Không khí làm việc hăng say, khẩn trương lan tỏa khắp Đường hoa, mọi người ai nấy đều dồn hết tâm huyết, công sức mình để kịp mang đến một không gian du xuân phục vụ người dân và du khách hoàn hảo nhất.

Các đội ngũ công nhân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, ráo riết hoàn thiện những hạng mục trang trí cuối cùng để kịp bàn giao đường hoa đúng ngày khai mạc.

Theo ban tổ chức, tiến độ thi công hiện đã đạt khoảng 65%, công việc còn lại chủ yếu là trang trí hoa và tinh chỉnh các tiểu cảnh.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa từ 19h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Với sự đầu tư bài bản và sáng tạo không ngừng, đây chắc chắn sẽ là điểm đến văn hóa – du lịch không thể bỏ qua, khẳng định vị thế của một lễ hội thường niên đặc sắc nhất mang thương hiệu TP.HCM.