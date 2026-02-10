Văn khấn ông Công ông Táo 2026 đầy đủ nhất và cách hóa vàng ông Công ông Táo để năm mới an lành

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp , tức Táo Quân cưỡi cá chép về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những vấn đề xảy ra trên trần gian.

Vào ngày này, các gia đình đều làm lễ cúng ông Công ông Táo và khấn vái ông Táo trình báo những điều tốt đẹp cho Ngọc Hoàng.

Sau khi mâm cỗ cúng được bày biện, đến giờ hành lễ là lúc gia chủ bắt đầu đọc bài văn cúng khấn ông Công ông Táo 2026 để tỏ lòng thành kính. Dù thế không phải ai cũng biết bài khấn nào cũng đúng và chính xác nhất.

Dưới đây là các bài văn khấn ông Công ông Táo 2026 chuẩn xác nhất

Đến giờ hành lễ là lúc gia chủ bắt đầu đọc bài văn cúng khấn ông Công ông Táo 2026 để tỏ lòng thành kính. Ảnh FB Hiền Trần

1. Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (mẫu 1)

Theo sách nhà xuất bản Văn hóa thông tin (Văn khấn cổ truyền Việt Nam), bài khấn ông Công ông Táo cổ truyền Việt như sau:

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại: ………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

2. Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (mẫu 2)

Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam của NXB Văn hóa Thông tin, văn khấn Nôm cúng ông Công ông Táo như sau:

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ

Tên tôi (hoặc con là)…, cùng toàn gia ở…

Kính lạy đức Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân: (Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần.

Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần) Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên. Cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ.

Kính mong thần tâu bẩm giúp cho: Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà.

Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người lo ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác.

Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cáo (vái 4 vái) Nam mô A di đà Phật! Nam mô A di đà Phật!

3. Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (mẫu 3)

Ngoài bài khấn ông Công ông Táo đúng chuẩn thì vẫn có những văn khấn khác được lưu truyền trong dân gian. Bạn có thể tham khảo hai bài văn khấn sau được các nhà nghiên cứu văn hóa khuyên dùng.

Nam mô a di đà Phật!

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là : .............

Ngụ tại : .......................

Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái, trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô a di đà Phật!

4. Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (mẫu 4)

Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm Ất Tỵ, là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú...

Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (Ảnh FB Hạnh Nguyên)

5. Cúng ông Công ông Táo 2026 mấy giờ tốt nhất?

Theo các chuyên gia phong thuỷ, lễ cúng ông Táo cần phải được thực hiện trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc hoàng, tức là trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

Sau khi bày lễ, thắp hương và đọc văn khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối,… để chở ông Táo lên chầu Trời.

Bạn nên cúng ông Táo trước giờ Ngọ (từ 11 giờ – 13 giờ) ngày 23 tháng Chạp. Các khung giờ tốt để cúng ông Công ông Táo năm 2026 vào ngày 23 tháng Chạp gồm:

Tý (23h-1h)

Dần (3h-5h)

Mẹo (5h-7h)

Ngọ (11h-13h)

Mùi (13h-15h)

Dậu (17h-19h)

Sau khi cúng ông Công ông Táo, bạn chỉ cần đợi nhang tàn là có thể dùng bếp nấu ăn trở lại bình thường rồi nhé.

6. Đốt mũ ông Công ông Táo khi nào?

Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp từ lâu được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trước thềm Tết Nguyên đán. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó, xoay quanh nghi lễ này có rất nhiều thắc mắc được bạn đọc quan tâm, trong đó phổ biến là câu hỏi: cúng ông Táo xong khi nào thì đốt vàng mã?

Theo phong tục truyền thống, sau khi hoàn tất lễ cúng ông Công ông Táo, gia đình sẽ tiến hành hóa vàng (đốt vàng mã). Các lễ vật bằng giấy như mũ, áo, hia, tiền vàng mã dùng để tiễn Táo quân về chầu trời sẽ được đốt sau khi hương đã tàn hoặc gần tàn. Trường hợp gia đình có bài vị cũ của Táo quân, có thể hóa đi và lập bài vị mới để thờ cho năm tiếp theo.

Theo quan niệm dân gian, toàn bộ nghi lễ cúng ông Táo nên được thực hiện trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, nhằm kịp thời tiễn các Táo lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong năm qua.

Bên cạnh đó, theo khuyến nghị của các chuyên gia văn hóa và cơ quan chức năng hiện nay, việc đốt vàng mã nên được thực hiện vừa phải, mang tính tượng trưng, tránh lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời vẫn giữ trọn vẹn ý nghĩa tâm linh của nghi lễ truyền thống.

7. Cách hóa vàng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Quá trình cúng ông Công ông Táo thường được làm trước thời điểm các Táo cưỡi cá chép lên trời, nghĩa là trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hằng năm. Tùy theo điều kiện mỗi gia đình sẽ có thể cúng vào tối 22 hoặc sáng 23 bởi theo quan niệm, cổng thiên đình sẽ bị đóng nếu qua khỏi 12 giờ ngày 23. Vàng mã cúng ông Công, ông Táo được đem đi hóa sau khi cúng vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ. Tiếp đó, gia chủ mới lập bài vị mới cho Táo công.

Đặc biệt, trên mỗi mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đều phải có cá chép với niềm tin cá chép hóa rồng để tiễn các vị Táo về trời chầu Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, nếu gia đình không có điều kiện mua về cá sống rồi phóng sinh thì có thể hóa cá chép giấy và vàng mã cùng các loại tiền âm.

Hiện nay, phú quý sinh lễ nghĩa lễ cúng cũng có sự chuẩn kỹ lưỡng và xa hoa với mâm cao cỗ đầy, sắm máy bay, điện thoại bằng vàng mã....Tuy nhiên những vật dụng đó không nằm trong phong tục truyền thống xưa nay. Sau cùng, lễ cúng ông Công ông táo phải xuất phát từ lòng thành và sự kính cẩn của gia chủ.

8. Văn khấn đốt vàng mã ông Công ông Táo

Nam mô A-di-đà Phật

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm …………………

Chúng con là: ……………………………tuổi………………

Hiện cư ngụ tại ……………………………………………….

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Nam mô A di đà Phật!

Trên đây là các bài văn khấn ông Công ông Táo 2026 vào ngày 23 tháng Chạp và cách hóa vàng cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất.

Hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn có lễ cúng ông Công ông Táo 2026 thành kính, chu đáo nhất, cầu năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng!