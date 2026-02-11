Thêm một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc 'ngã ngựa'

Ông Zhang Jianhua. (Ảnh: Caixin Global)

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, ông Zhang Jianhua (64 tuổi) bị truy tố vì nhận hối lộ và lợi dụng các chức vụ khác nhau của mình tại Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng (SASTIND) để tạo điều kiện cho người khác một cách bất chính. Cơ quan này mô tả số tiền liên quan đến vụ việc “đặc biệt lớn”.

Với gần 40 năm kinh nghiệm, ông Zhang đã trải qua những năm đầu sự nghiệp tại Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc - một tập đoàn sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước, sau đó tiếp tục đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong cơ quan quản lý, bao gồm lãnh đạo các bộ phận như giám sát dự án, tài chính và kiểm toán.

Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc đã điều tra ông Zhang sau khi ông tự thú vào tháng 5/2025, truyền thông nhà nước cho biết. Ông đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10.

Động thái mới nhất diễn ra sau vụ cách chức ba đại biểu quốc hội có liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ và hạt nhân của Trung Quốc vào tuần trước, mặc dù không có lý do nào về việc cách chức được đưa ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra cho quân đội những mục tiêu cần đạt được vào năm 2027, như đẩy nhanh quá trình tích hợp cơ giới hóa, tình báo và các công cụ khác, đồng thời hiện đại hóa cấu trúc, nhân sự và vũ khí của quân đội.