Chợ "nhà giàu" Hà Nội xuyên đêm làm hàng phục vụ ngày ông Công ông Táo

Sáng sớm nay (10/2, tức 23 tháng Chạp), tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất nhiều người đã có mặt để mua sắm đồ lễ, chuẩn bị mâm cỗ cúng chu đáo, tiễn ông Công, ông Táo về trời trước 12h trưa.

Chợ Hàng Bè (hay còn gọi là chợ nhà giàu) nổi tiếng vì thực phẩm tươi ngon, tinh tế, đa dạng nên mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng vẫn được các bà nội chợ ưa chuộng, bởi ở đây có đầy đủ mọi thứ mà người dân cần. Việc mua bán tại chợ Hàng Bè diễn ra theo thói quen, không mặc cả. Người bán, người mua thường quen mặt nên chỉ cần báo giá, trả tiền.

Chủ cửa hàng gà cúng, chim quay Tố Lan cho biết, năm nay nhiều gia đình có xu hướng chuyển sang cúng chay nên lượng gà cúng tiêu thụ giảm so với các năm trước. “Nếu như mọi năm nhiều gia đình mua 2 con thì năm nay chỉ mua 1 con cho mâm cỗ cúng. Tuy vậy, vào những ngày cao điểm như hai hôm nay, chúng tôi vẫn phải dậy từ 3h sáng để chuẩn bị hàng, huy động tối đa nhân viên, thậm chí thuê thêm người làm thời vụ để kịp phục vụ khách”.

Theo chủ cửa hàng, gà ngậm hoa hồng, chim quay vẫn là một trong những mặt hàng hút khách. Trong đó, gà ngậm hoa hồng có giá 500.000 - 700.000 đồng/kg, chim quay có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/kg.

Cùng với gà cúng, nhiều cửa hàng còn bày bán xôi gấc tạo hình cá chép phục vụ lễ cúng ông Táo với giá từ 35.000 đồng/đĩa. Các món canh bóng, canh măng có giá khoảng 50.000 đồng/bát. Riêng trầu cau được bán với giá từ 10.000–15.000 đồng/lễ, tăng khoảng 3.000 đồng so với ngày thường.

Đi chợ Tết từ sớm, chị Lan (phường Hoàn Kiếm) cho biết, vào những ngày lễ quan trọng trong năm, chị thường lựa chọn chợ Hàng Bè mua sắm đồ cúng. "Thực phẩm, đồ cúng bán tại chợ Hàng Bè tuy giá cao hơn một chút so với các khu chợ khác, nhưng đồ cúng nơi đây làm đẹp, được các cửa hàng chăm chút cẩn thận về cả hương vị bên trong lẫn hình ảnh bên ngoài. Do đó, dù giá có cao nhưng gia đình tôi vẫn lựa chọn mua sắm đồ cúng tại đây", chị Lan nói.

Xe máy treo đầy ắp đồ cúng lễ cho ngày tiễn ông Công, ông Táo chầu trời, ai cũng vội vàng mua sắm thật nhanh để về bày biện mâm cỗ dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Cùng với sự phát triển của thời đại 4.0, nhiều mặt hàng đồ cúng tại đây cũng được rao bán trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, trong những ngày này, các anh shipper phải chạy hết công suất để kịp giao hàng cho khách. Những thúng hàng được sắp đầy đồ lễ, chuẩn bị chuyển đi phục vụ tận tay khách hàng.

Ngoài các mặt hàng thực phẩm, theo ghi nhận của phóng viên, cá chép cúng ông Công, ông Táo cũng được bày bán khá phong phú. Sau khi mua sắm đủ mâm lễ, người dân tìm mua cá chép đỏ với giá 50.000 đồng/3 con về cúng.

Xôi cũng được tạo hình sẵn theo khuôn, bày ra đĩa gọn gàng, phù hợp phục vụ nhu cầu cúng lễ của khách hàng.

Nhân viên gắn cả mã QR code lên vai áo để tiện cho việc thanh toán.

Những tiểu thương tại chợ tất bật chuẩn bị hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày cao điểm cúng ông Công, ông Táo.

Chợ Hàng Bè nằm giữa các phố Gia Ngư, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, thuộc địa phận phường Hoàn Kiếm. Khu chợ nằm cạnh hồ Gươm và đã gắn bó với người dân phố cổ Hà Nội từ hàng trăm năm nay. Theo quan niệm của người Việt, trước khi đón năm mới, người Việt sẽ chuẩn bị 3 lễ cúng tiễn năm cũ, bao gồm cúng rằm tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và cúng Tất niên.