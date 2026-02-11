Tin mới về nghi phạm ám sát hụt tướng tình báo cấp cao của Nga

Ông Alekseyev - Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quân sự Nga (GUR) - đã bị bắn hôm 6/2 trên hành lang một tòa chung cư ở Mátxcơva.

Nghi phạm chính trong vụ tấn công là Lyubomir Korba (65 tuổi), mang quốc tịch Nga gốc Ukraine. Korba bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) theo yêu cầu của Nga và được dẫn độ về Mátxcơva vào cuối tuần. Kiev đã khẳng định không liên quan đến vụ tấn công.

Ngoài Korba, lực lượng chức năng còn bắt giữ một nghi phạm khác là Viktor Vasin, và mới đây nhất là Pavel Pasin (ngoài 40 tuổi, quốc tịch Nga), con trai của Viktor Vasin.

Pavel Pasin - nghi phạm thứ ba của vụ ám sát - vừa bị bắt. (Ảnh: RT)

Lời khai của Pavel Vasin “đã giúp xác định thêm hai quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, những người đã bị Korba và Viktor Vasin theo dõi với mục đích thực hiện thêm các hành vi phá hoại và khủng bố”, tuyên bố ngày 10/2 của FSB cho biết.

Theo FSB, Pavel Vasin đã mua thiết bị giám sát cho cha mình và Korba, đồng thời cung cấp những phương tiện mà các nghi phạm sử dụng để theo dõi các quan chức Bộ Quốc phòng Nga

Theo tài liệu vụ án mà hãng thông tấn Tass thu được, một nữ đồng phạm có tên Zinaida Serebritskaya hiện vẫn đang lẩn trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đáp chuyến bay thẳng từ Mátxcơva đến Istanbul. Serebritskaya đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Tướng Alekseyev hiện vẫn đang nằm viện trong tình trạng ổn định. Ông tỉnh táo và đã có thể nói chuyện.