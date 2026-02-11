Điểm nóng xung đột ngày 11-2: Ukraine nhận được nhiều tin vui từ châu Âu

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin hôm 9-2 cho rằng các nước châu Âu đang cân nhắc việc cho phép Ukraine ngay lập tức được hưởng một số quyền của một thành viên chính thức thuộc EU.

Khối này cũng muốn đặt ra khung thời gian rõ ràng cho các điều kiện mà Ukraine cần đáp ứng để tiến hành thủ tục gia nhập chính thức.

Theo Bloomberg, EU cũng có thể đề xuất một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cho phép Ukraine tiếp tục theo lộ trình gia nhập hiện tại hoặc đưa ra một giai đoạn chuyển tiếp để nước này từng bước được hội nhập vào khối.

Máy bay không người lái của nhà sản xuất máy bay không người lái Tekever của Bồ Đào Nha. Ảnh: Tekever

Trước đó, Financial Times đưa tin rằng kế hoạch hòa bình của Ukraine, được trao đổi với Mỹ, quy định rằng Kiev sẽ gia nhập EU trước ngày 1-1-2027. Theo tờ báo này, Brussels ủng hộ việc Ukraine gia nhập nhanh chóng, mặc dù điều đó sẽ đòi hỏi cải tổ quy trình gia nhập. Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết ông kỳ vọng Ukraine sẽ gia nhập khối vào năm 2027.

Các cuộc đàm phán gia nhập EU thường nhằm hài hòa luật pháp của một quốc gia thành viên với luật pháp của EU. Tiến trình này thường mất hơn 10 năm nhưng không có khung thời gian nghiêm ngặt. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia đàm phán gia nhập EU từ năm 2005, có nghĩa là các cuộc đàm phán đã diễn ra hơn 20 năm và vẫn chưa có triển vọng nào cho việc nước này trở thành thành viên.

Trong diễn biến liên quan, nhà sản xuất máy bay không người lái Tekever của Bồ Đào Nha đã công bố kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động địa phương tại Ukraine.

Công ty Tekever đặt mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững tập trung vào các trung tâm hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật và hội nhập chặt chẽ với hệ sinh thái quốc phòng của Ukraine.

Tekever, công ty đạt mức định giá hơn 1 tỉ USD vào năm ngoái, đã mở văn phòng tại Ukraine vào tháng 4-2025. Kể từ đó, hai loại máy bay không người lái của công ty đã ghi nhận hơn 50.000 giờ bay tại Ukraine.

Chiến lược hiện tại của Tekever tập trung vào việc tích hợp các hệ thống truyền thông và công nghệ thử nghiệm cùng với các đối tác địa phương hơn là khởi động một dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

Trong khi đó, công ty về quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy và nhà sản xuất máy bay không người lái Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, dự định xây dựng một nhà máy ở khu vực Kiev, cũng đã mở văn phòng đại diện tại Ukraine. Ngoài ra, tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức đang hoàn tất kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại một "vùng an toàn" của Ukraine.