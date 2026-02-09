Cận cảnh linh vật ngựa nặng 2 tấn trên đường hoa Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để kịp mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 9/2, toàn bộ tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ được rào chắn nhằm phục vụ công tác thi công Đường hoa Tết. Bên trong khu vực này, nhiều nhóm công nhân, kỹ thuật viên và nghệ nhân được bố trí làm việc đồng loạt tại các phân đoạn khác nhau, tập trung hoàn thiện những hạng mục quan trọng.

Theo quan sát, phần lớn khung tiểu cảnh đã được hoàn tất. Công việc hiện nay chủ yếu tập trung vào xử lý bề mặt, lắp đặt chi tiết trang trí, điều chỉnh bố cục và kiểm tra kỹ thuật. Một số đoạn đã được thu dọn vật liệu, cho thấy tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch đề ra.

Tại khu vực trung tâm đường hoa, linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ đã lộ diện. Mô hình có chiều cao gần 7m, dài khoảng 9m là điểm nhấn của đường hoa năm nay là linh vật ngựa lớn nhất từ trước đến nay.

Mô hình được tạo hình theo cấu trúc hình học hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí quật cường và khát vọng vươn lên.

Theo đại diện đơn vị thi công, do kích thước và trọng lượng lớn, linh vật nặng khoảng 2 tấn được vận chuyển bằng hai xe tải cỡ lớn, thực hiện vào ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho quá trình lắp đặt. Đến chiều 8/2, đội ngũ kỹ thuật đã hoàn tất việc ráp nối và cố định mô hình.

Hiện các nghệ nhân đang tiếp tục xử lý lớp bề mặt, hoàn thiện màu sắc và các chi tiết trang trí cho linh vật. Song song đó, đội kỹ thuật tiến hành kiểm tra kết cấu, gia cố các mối nối nhằm đảm bảo an toàn trong suốt thời gian trưng bày.

Công nhân tất bật hoàn thiện Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.

Đối với các linh vật trên “đường đua” thuộc chủ đề Giang sơn cẩm tú cũng được chế tác công phu trong thời gian dài, hiện đã hoàn thiện và đưa vào khu vực trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ, phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Hoa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên đường hoa năm nay, với hơn 100.000 giỏ hoa từ nhiều nhà vườn được đưa về, bố trí theo từng khu vực. Nhiều đoạn đã hoàn tất trang trí và bước sang giai đoạn chăm sóc, trong khi các chi tiết chưa đạt yêu cầu được chỉnh sửa ngay tại chỗ.

Cùng thời điểm, công nhân thi công lồng đèn kéo quân quy mô lớn, cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Hạng mục này được thiết kế theo không gian hai chiều, tích hợp hệ thống đèn và trục xoay, tái hiện không khí Tết truyền thống.

Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa từ tối 28 tháng Chạp (15/2/2026) và phục vụ người dân, du khách đến mùng 6 Tết.