Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ lần đầu tiên có 2 phiên bản cho ngày và đêm

Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sáng 20/1 công bố thông tin và hình ảnh đường hoa Tết năm nay. Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ lần đầu tiên có 2 phiên bản ngày và đêm.

12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật Ngựa quay trở lại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường hoa Tết 2026 phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ.

Theo Ban tổ chức, 2026 là năm bản lề của quốc gia, đánh dấu sự hợp nhất giữa TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Cổng chào rực sáng thể hiện sự gắn kết ba địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.

Bản giao hưởng mùa xuân 2026 trải dài trên phố Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước.

Tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc Tết phương Nam, với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân của làng mai Bình Lợi.

Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m.

Đặc biệt, năm nay đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm ra đời, đường hoa phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Với phiên bản ngày, dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn.

Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với “Chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.

Điểm nhấn của Đường hoa là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m.

Chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.

Cổng kết đường hoa phiên bản ngày.

Trong khi đó, lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Với phiên bản ban đêm: Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá - khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác.

Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng.

Cổng kết đường hoa phiên bản ban đêm.

Linh vật tại cổng chào sẽ kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị.

Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” được thắp sáng bởi hệ đèn tĩnh và không có yếu tố chuyển động cơ học, nhưng chính kết cấu của linh vật khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động.

“Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi.

Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.

Sau 12 năm, linh vật ngựa quay lại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ khi TP.HCM đón Tết đầu tiên sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đường hoa mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Chia sẻ về tầm vóc của sự kiện năm nay, ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cho biết đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ đơn giản là một không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TP.HCM trong thời kỳ mới.

"Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian, kết hợp công nghệ Mapping và AR tân tiến để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động. Đường hoa năm nay sẽ trở thành nơi cảm xúc thăng hoa, nơi lịch sử ngàn năm hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trên bản đồ kinh tế, văn hóa và công nghệ cả nước”, ông Hùng cho biết.