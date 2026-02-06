Thông báo đặc biệt của CSGT về giao thông trung tâm TPHCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 6-2, Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đường Lê Lợi khoác "áo mới"

Cụ thể như sau:

1. Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46

1.1. Thời gian: Trong 12 ngày, từ ngày 10-2 đến ngày 21-2.

- Lễ Khai mạc: Lúc 18 giờ 30 ngày 10-2.

- Lễ Bế mạc: Lúc 17 giờ 30 ngày 21-2.

1.2. Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành (cổng chính tại đường Trương Định).

1.3. Từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 10-2, tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để phục vụ tổ chức Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46.

1.4. Lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng 8 – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

2. Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - năm 2026

2.1. Thời gian:

- Thời gian thi công: 12 ngày, từ ngày 3-2 đến ngày 14-12.

- Thời gian phục vụ: 8 ngày, khai mạc lúc 17 giờ ngày 15-2 và phục vụ đến 22 giờ ngày 22-2.

- Thời gian thu dọn: 2 ngày, từ 23 giờ ngày 22-2 đến 6 giờ ngày 24-2.

2.2. Địa điểm: Làn xe ô tô đường Lê Lợi (được chia thành 3 đoạn gồm: Từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu thuộc phường Sài Gòn, Bến Thành; sân khấu khai mạc tại giao lộ Nguyễn Huệ + Lê Lợi).

2.3. Lộ trình thay thế:

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức cho Lễ hội trên, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

3. Đường hoa Thành phố – Tết Bính Ngọ năm 2026 (gọi tắt là Đường hoa Nguyễn Huệ)

3.1. Thời gian

a. Thời gian phục vụ Đường hoa: từ 19 giờ ngày 15-2 ₫₫ến 21 giờ ngày 22-2.

b. Thời gian thi công và thu dọn

- Thi công: từ 7 giờ ngày 28-1 đến 12 giờ ngày 15-2.

- Thu dọn: từ 22 giờ ngày 22-2 đến 6 giờ ngày 23-2.

c. Thời gian Hội đồng nghệ thuật thành phố nghiệm thu đường hoa: lúc 16 giờ ngày 13-2.

d. Thời gian Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc: lúc 18 giờ ngày 13-2.

3.2. Địa điểm: Trục đường Nguyễn Huệ (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ + Lê Lợi đến đầu giao lộ Nguyễn Huệ + Tôn Đức Thắng), phường Sài Gòn.

3.3. Lễ Khai mạc: Lúc 19 giờ ngày 15-2.

3.4. Một số nội dung lưu ý liên quan hạn chế phương tiện phục vụ Đường hoa Nguyễn Huệ:

- Trong thời gian thi công và thu dọn, tạm ngưng lưu thông tất cả các loại phương tiện quay đầu xe tại vị trí quay đầu trên đường Nguyễn Huệ tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng.

- Trong suốt thời gian phục vụ Nhân dân, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trên đường Nguyễn Huệ (toàn trục đường Nguyễn Huệ chuyển thành đường đi bộ).

- Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 13-2,, tạm ngưng các phương tiện lưu thông qua giao lộ Lê Lợi + Nguyễn Huệ phục vụ Hội đồng phúc khảo chương trình Khai mạc.

- Từ 15 giờ đến 23 giờ ngày 15-2; từ 7 giờ 30 đến 23 giờ các ngày, từ ngày 16-2 đến ngày 21-2 và 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 22-2, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ phục vụ tổ chức Bế mạc.