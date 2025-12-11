Chi tiết về đợt không khí lạnh khiến miền Bắc sắp chuyển rét buốt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/12), ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đât liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc sắp chuyển rét buốt do đón không khí lạnh mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh; từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ

Trên biển, từ chiều 13/12 ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật 8–9; biển động mạnh; sóng 2–4m. Khu vực Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa): cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9; sóng 4–6m.

Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam Biển Đông (gồm phía Tây Trường Sa) gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8–9; biển động mạnh; sóng 3–5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 12 đến hết đêm 13/12 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12: từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi → Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm chậm hoặc gây thiệt hại quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc; mưa cường độ lớn dễ gây ngập các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh hoạt động mạnh hơn từ nửa cuối tháng. Hiện tại, điều kiên khí quyển đại dương đang trong trạng thái La Nina. Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, trạng thái La Nina có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất từ 50 - 60%, trong khi xác suất trong trạng thái trung tính ở mức từ 40 - 50%.

La Nina là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng lạnh đi không bình thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía đông xích đạo Thái Bình Dương. La Nina còn được gọi là "pha lạnh" chi phối rõ rệt thời tiết mùa đông ở nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam.

"Đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay có khả năng xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 12 - tức ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Những đợt rét sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 12 năm 2025 đến khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2026" - ông Hòa cho hay.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu cũng cảnh báo không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét có nền nhiệt xuống thấp, đặc biệt lưu ý ở khu vực vùng núi phía bắc, có thể có sương muối và băng giá. Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh không chỉ gây ra các đợt giảm nhiệt ở Bắc Bộ mà còn là hình thế gây mưa điển hình ở khu vực Trung Bộ.

Dữ liệu phân tích từ cơ quan khí tượng cũng cho thấy, tháng 12/2025, tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An phổ biến từ 10 - 25mm, thấp hơn từ 10 - 20mm so với trung bình nhiều năm.

Khu vực từ nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị phổ biến từ 30-80mm, thấp hơn từ 30 - 50mm so với trung bình nhiều năm. Các tỉnh/thành phố từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và bắc Khánh Hòa có mưa từ 250 - 450mm, có nơi trên 550mm (phổ biến cao hơn từ 15 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, riêng phía bắc có nơi thấp hơn, phổ biến cao hơn từ 5 - 15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tỉnh Nam Bộ phổ biến có tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.