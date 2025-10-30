Miền Bắc chuyển rét do không khí lạnh bao phủ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay (30/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 30/10, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, rồi ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường.

Khu vực Hà Nội từ ngày 30/10-01/11, có mưa; từ ngày 01/11 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ. Từ đêm 30/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, sau ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, rét đậm ở miền Bắc xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ 22-24 độ, cao nhất 26-28 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ 21-24 độ, cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.