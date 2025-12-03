Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc

Thời tiết miền Bắc mưa rét do không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta.

Từ đêm qua khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Hôm nay vùng mưa mở rộng sang cả Tây Bắc Bộ và xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ so với ngày hôm qua, cao nhất vào chiều nay từ 20-24 độ. Trời chuyển lạnh.

Thời tiết Hà Nội cảm giác rét hơn về đêm khi nhiệt độ giảm xuống còn 16 độ. Trời luôn nhiều mây và có mưa về đêm, sáng sớm và kéo dài cho đến cuối tuần. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-17 độ, nhiệt độ cao nhất ban ngày không vượt quá 25 độ.

Từ khu vực Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa to từ đêm qua. Hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số 15 sẽ dịch chuyển về phía đất liền của Nam miền Trung kết hợp với gió Đông Bắc của không khí lạnh thổi xuống và nhiễu động gió Đông ở trên cao. 3 hình thế thời tiết này tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn tạo điều kiện cho mây dông phát triển và trút mưa xuống khu vực này.

Vùng mưa trải rộng từ Quảng Trị đến Lâm Đồng trong đó TP Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ là những nơi mưa to nhất. Tổng lượng mưa khoảng từ 40-100mm, có những nơi trên 100mm.

Mưa trên nền đất đá đã bở rời nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ dự báo có mưa dông nhiều hơn so với hôm qua, trong đó có những nơi mưa to. Cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Quảng Trị - TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-18 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.