Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh từ phương Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2/12 đến ngày 3/12, sau đó từ đêm 4/12 đến ngày 5/12, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, vùng núi dưới 18 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, trời rét, có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Miền Bắc chuyển mưa nhỏ từ đêm nay (2/12).

Trước khi đón không khí lạnh, ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng hanh. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Trên biển, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 đang hoạt động ở tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8. Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ chậm tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Phú Yên cũ – Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa từ đêm nay đến hết ngày 3/12 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm.

Nhận định xa hơn, ngày và đêm 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5/12.