Miền Bắc rét dưới 11 độ, dự báo mùa đông sẽ khắc nghiệt

Miền Bắc rét nhất dưới 11 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/11), không khí lạnh tăng cường thấm sâu khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày trời nắng. Từ đêm 30/11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.

Do thời tiết rét khô, các khu vực chủ yếu lạnh về đêm và sáng; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ở các vùng núi cao, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Miền Bắc rét nhất dưới 11 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, sáng ít mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2. Khu vực phía Tây thành phố rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Khu vực phía Nam và phía Bắc rét đậm, nhiệt độ 13-15 độ. Trung tâm thành phố rét, nhiệt độ 14-16 độ.

Đến trưa và chiều, Hà Nội nắng hanh, ấm hơn, nhiệt độ tăng lên 24-26 độ, độ ẩm chỉ còn 50-60%. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 2/12. Từ 3/12, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống khiến Hà Nội có mưa nhỏ và tiếp tục giảm nhiệt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mùa đông năm nay sẽ rét buốt khắc nghiệt

Ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũ, cho rằng những năm trước, băng giá, sương muối thường xuất hiện trong giai đoạn giữa hoặc gần cuối mùa đông khi không khí lạnh có cường độ mạnh và tần suất xảy ra là không nhiều. Nhưng trong năm nay, băng giá, sương muối liên tục xuất hiện ngay từ đầu mùa đông.

"Theo kinh nghiệm của tôi quan sát từ giai đoạn năm 2008 đến nay, thường thì những năm có nhiều bão, mưa lũ thì năm đó mùa đông sẽ rất rét, khắc nghiệt", ông Hải nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong tháng 12/2025 - 1/2026 sẽ là cao điểm không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Điểm đặc biệt của năm nay là không khí lạnh cường độ mạnh, xâm nhập sâu xuống phía nam, không chỉ ảnh hưởng miền Bắc mà còn bao trùm cả khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Dự báo từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng theo ông Lâm, điểm đặc biệt nữa của mùa đông năm nay, miền Bắc và cả khu vực Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày rét khô, trời rét về đêm, ban ngày trời nắng. Rét khô sẽ là hình thế thời tiết phổ biến trong tháng 12.2025 kéo đến hết tháng 1.2026.

"Ở trạng thái rét khô thì hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lá cây, các bề mặt dễ tạo thành băng giá, sương muối khi nền nhiệt độ xuống xấp xỉ 0 độ C. Ở những vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu về ban đêm thì lớp băng giá, sương muối sẽ rất dày. Trong những tháng tới, băng giá, sương muối sẽ xảy ra nhiều hơn ở vùng núi Bắc bộ và vùng núi Thanh Hóa có khả năng xảy ra băng giá, sương muối trong mùa đông năm nay", ông Lâm nói.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/11:

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng, đêm có mây, không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-26 độ C, phía Nam có nơi trên 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.