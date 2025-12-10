Tin mới về vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/12), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 11/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Chuyên gia nhận định đêm 11-12/12, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 11-13/12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời rét.

Đêm qua và sáng sớm nay, thành phố Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/12 đến 3h ngày 10/12 có nơi trên 50mm như: trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56mm, trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58.6mm…

Từ sáng đến đêm nay, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa khoảng 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to >150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Trung mưa lớn nhiều ngày qua.

Từ ngày 11/12, mưa lớn ở khu vực Tp. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào hôm nay. Riêng Nam Bộ từ ngày 10-11/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Những ngày tiếp theo, mưa giảm dần, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đài khí tượng dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Trên biển xuất hiện vùng áp thấp. Vào 1h ngày 10/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ kinh Đông.

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu và tan dần. Khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m và có mưa dông gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong ngày 10/12:

TP. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Ở Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế cũng có nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng Tp. Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Tương tự, ở Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

TP. Hồ Chí Minh có nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.