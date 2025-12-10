Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội
Khoảng hơn 13h hôm nay 10/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nhiều người dân phát hiện dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.
Tại hiện trường, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà
Người dân đưa đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà
Lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Thanh Hà
Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Đến khoảng 14h52, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội. Nhiều hàng quán kế bên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Sáng 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về hai nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu...
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/12/2025 14:07 PM (GMT+7)