Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Khoảng hơn 13h hôm nay 10/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhiều người dân phát hiện dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Tại hiện trường, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội - 1

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội - 2

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội - 4

Người dân đưa đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà

Người dân đưa đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội - 6

Lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 14h52, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội. Nhiều hàng quán kế bên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong
Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Sáng 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về hai nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/12/2025 14:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN