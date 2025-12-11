Lính Mỹ từ trực thăng ập xuống bắt giữ tàu chở dầu "rất lớn" ngoài khơi Venezuela.

Binh sĩ Mỹ "đổ bộ" xuống tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Ảnh: NY Post.

“Như các bạn biết, chúng tôi vừa tịch thu một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela", ông Trump nói. “Một tàu rất lớn, thực ra là tàu lớn nhất từng bị thu giữ.”

Tổng chưởng lý Pam Bondi sau đó đăng video trên mạng xã hội X, cho thấy binh sĩ Mỹ đổ bộ xuống con tàu từ trực thăng, tiến vào boong với vũ khí trên tay. Bà cho biết FBI cùng “hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, đã thực thi lệnh tịch thu với tàu chở dầu thô vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”.

“Trong nhiều năm, tàu dầu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì tham gia mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài. Việc thu giữ ngoài khơi Venezuela được tiến hành an toàn, bảo đảm. Cuộc điều tra của chúng tôi phối hợp với Bộ An ninh Nội địa nhằm ngăn việc vận chuyển dầu bị trừng phạt vẫn đang tiếp tục”, bà Bondi viết.

Ông Trump không nêu chi tiết lý do tịch thu, chỉ nói con tàu bị giữ “vì lý do rất chính đáng”. Khi được hỏi số dầu trên tàu sẽ được xử lý thế nào, ông đáp: “Chắc chúng tôi giữ lại”.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết vụ tịch thu diễn ra trong vùng biển quốc tế và không xảy ra sự cố hay thương vong với bất kỳ ai, kể cả thủy thủ đoàn.

Con tàu, có tên Skipper, chở dầu thô Venezuela. Trước đây, tàu từng có liên quan đến nguồn dầu Iran và một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh tịch thu vì mối liên hệ này.