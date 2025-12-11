Bắc Bộ trời lạnh trước khi chuyển rét sâu kèm mưa từ ngày 13/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa–Quảng Trị, trong đêm 11 và ngày 12/12 có mưa rải rác. Thời tiết về đêm và sáng sớm duy trì trạng thái rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Tại TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Miền Bắc trời lạnh trước khi chuyển rét sâu. Ảnh: Tuấn Anh

Ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, mưa rào và dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trước khi xu hướng mưa giảm dần từ ngày 12/12. Trong tất cả các khu vực trên, mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 12/12 đến ngày 20/12, thời tiết có xu hướng biến động mạnh hơn. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ khoảng đêm 12–13/12 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau ngày 14/12, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi; riêng giai đoạn đêm 16–18/12, khả năng xuất hiện mưa rào rải rác trở lại. Trời rét duy trì về đêm, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ khoảng ngày 13/12, nền nhiệt giảm sâu hơn, chuyển rét rõ rệt, riêng ngày và đêm 13/12, vùng núi và trung du có thể xảy ra rét đậm, thậm chí rét hại cục bộ. Khu vực Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm dông, đặc biệt trong giai đoạn từ 13–15/12 có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Trong suốt thời kỳ này, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng xảy ra trong mưa dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/12:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, cao nhất 25–27 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 23–26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 24–27 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ, cao nhất 23–26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 26–29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, cao nhất 24–27 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28–31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 28–31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.