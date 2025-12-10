Vụ bắt vợ chồng chủ tiệm vàng: Doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế… 10 triệu đồng/tháng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 9-12, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Công an thực thi công vụ tại tiệm vàng Kim Chung chiều 9-12

Vụ án đang gây chú dư luận, bởi tiệm vàng Kim Chung là một thương hiệu vàng nổi tiếng tại tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 31-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ...

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.

Nhiều người thân chủ tiệm vàng đồng phạm giúp sức

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960), với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.

Khởi tố, bắt giam Nguyễn Thu Nga, cháu ruột vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12-2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số nhà 411 Lê Hoàn; là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế"; ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình; Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.