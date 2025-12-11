Ông Trump nêu điều kiện để tiếp tục gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm việc ở Nhà Trắng vào ngày 10/12/2025. Ảnh: AFP.

Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã làm việc với giới chức châu Âu và Mỹ để chỉnh sửa đề xuất hòa bình do Wahsington soạn thảo, nhằm phản ánh rõ hơn lợi ích của Kiev.

Hôm 10/12, Ông Trump nói với báo giới rằng ông đã điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức và Anh, theo tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi trao đổi khá thẳng thắn về Ukraine. Giờ hãy chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào”, ông nói. “Chúng tôi đang đợi câu trả lời”.

Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của cả ông Trump và ông Zelensky tại châu Âu cuối tuần này. Tuy nhiên, Nhà Trắng muốn được thuyết phục thêm trước khi đưa ra quyết định.

“Họ muốn chúng tôi sang châu Âu tham dự cuộc họp cuối tuần, và chúng tôi sẽ cân nhắc tùy thuộc vào những gì họ phản hồi”, ông Trump nhấn mạnh. “Chúng tôi không muốn mất thời gian”.

Ông Trump không nói chi tiết về khuôn khổ hòa bình đang được đề xuất, nhưng cho rằng ông Zelensky cần “thực tế hơn”. Ông cũng đặt câu hỏi về thời điểm Ukraine có thể tổ chức bầu cử tổng thống kế tiếp.

“Tôi nghĩ ông ấy cần thực tế. Và tôi cũng tự hỏi, bao lâu nữa họ mới tổ chức bầu cử”, ông Trump nói. “Đã lâu rồi họ chưa tổ chức bầu cử”.

Một ngày trước đó, ông Zelensky công bố rằng Ukraine và các đối tác châu Âu đã rút gọn đề xuất ban đầu gồm 28 điểm xuống còn 20 điểm.

Ông Zelensky cũng nói Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay trong thời kỳ xung đột nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh. Ông cho biết đã trao đổi vấn đề này với các nghị sĩ Ukraine hôm 10/12.

“Tôi sẽ không để bất kỳ suy diễn nào gây bất lợi cho Ukraine”, ông phát biểu trong thông điệp tối cùng ngày.

“Nếu các đối tác của chúng ta, bao gồm đối tác then chốt ở Washington, nói quá nhiều và quá cụ thể về bầu cử tại Ukraine, về bầu cử trong thời chiến, thì chúng ta phải đưa ra câu trả lời chính đáng cho mọi câu hỏi và mọi nghi ngờ”.