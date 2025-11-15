Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh cực mạnh tràn về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Miền Bắc sắp chuyển trạng thái mưa và rét sâu.

Từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m; từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026. Rét tập trung sâu vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng nên cảm giác rét sẽ bớt hơn".

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 21/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh, thời tiết chuyển rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng nhẹ; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối do nhiệt độ hạ thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, người dân miền Bắc cần giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ; các địa phương miền Trung cần chủ động phòng mưa lớn kéo dài. Các tỉnh, thành ven biển nên theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và hoạt động đánh bắt hải sản.