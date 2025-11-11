Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày tới, không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ban ngày ít mây, trời nắng.

Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xuống thấp, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Dự báo xa hơn, từ khoảng đầu tuần sau (16-17/11), miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng 15-16/11, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Từ 13/11, miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh.

Một tháng qua, miền Bắc xảy ra 4 đợt không khí lạnh, đáng chú ý đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ.

Đợt không khí lạnh ngày 26/10 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc xuống thấp từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ khá thấp như mẫu Sơn 12,7 độ; Pha Đin (Điện Biên) 12,8 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 13,5 độ.

Đợt không khí lạnh ngày 3/11 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trong đó Pha Đin (Điện Biên) còn 12 độ; Sapa (Lào Cai) 10,9 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,5 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,1 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 11 và đầu tháng 12, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Miền Bắc có thể đón rét đậm diện rộng vào khoảng nửa cuối tháng 12.

Các đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn còn có thể gây ra những đợt mưa dông diện rộng cho khu vực miền Trung, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.