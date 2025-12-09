Bắt vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

Chiều 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, cùng 1 nữ nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh truy tố, bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung chiều 9-12. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Tổng đạt các quyết định khởi tố, bắt bị can đối với Nguyễn Thu Nga, cháu ruột chủ tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 100 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.