Ukraine sắp tung tên lửa đạn đạo nội địa vào Nga

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CBS News, ông Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine có thể tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do chính nước này sản xuất nhằm vào lãnh thổ Nga trong vòng 3-6 tháng. Cho đến nay, Ukraine chủ yếu sử dụng UAV tầm xa giá rẻ và tên lửa hành trình để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, những vũ khí này có tốc độ chậm hơn và dễ bị đánh chặn hơn khi bị phát hiện.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Trong khi đó, Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công Ukraine. Kiev cho đến nay gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại vũ khí này, gây thêm sức ép lên hệ thống phòng không của Ukraine.

Hồi tháng 6, Fire Point, một trong những nhà sản xuất quốc phòng lớn của Ukraine, đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo. Về lý thuyết, loại vũ khí này có thể giúp Ukraine đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Ông Fedorov cho biết chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Ukraine đã được đẩy nhanh trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông tin rằng Ukraine có thể phóng một tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Nga trước cuối năm nay.

“Chúng ta cần đánh bại Nga trong mọi chu kỳ công nghệ và phải đưa ra quyết định 24/7”, ông Fedorov nói, đồng thời lưu ý rằng trong khi Ukraine đang nhanh chóng đổi mới công nghệ quân sự, Nga cũng đang làm điều tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức ông Fedorov vào giữa tháng 7, với lý do xuất phát từ mâu thuẫn không thể giải quyết giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Quyết định này đã dẫn tới các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người trên khắp Ukraine.

Ông Fedorov cho rằng các cuộc biểu tình phản đối việc ông bị cách chức cho thấy người dân Ukraine ủng hộ các giá trị dân chủ và đang đấu tranh vì tự do của đất nước. Từng là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, ông Fedorov không tiết lộ liệu có trở lại chính trường hay chính phủ trong tương lai hay không.

“Chúng ta sẽ sớm biết. Nhưng dù thế nào, tất cả công việc của tôi sẽ hướng tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh và tái thiết Ukraine”, ông nói.

Tên lửa Ukraine hướng tới mục tiêu cách xa 900 km

Trước khi bị cách chức hồi tháng trước, ông Fedorov đã tham gia xây dựng chiến lược của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến bằng cách dựa nhiều hơn vào UAV và robot để đối phó với đối thủ có ưu thế về quy mô.

Ông Fedorov được ghi nhận đã góp phần thay đổi cục diện chiến sự theo hướng có lợi cho Ukraine, giúp số lượng các cuộc tập kích tầm xa của nước này vào lãnh thổ Nga tăng gấp 10 lần, đồng thời củng cố năng lực sản xuất vũ khí trong nước.

Đầu ngày 15/8, Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội cho biết Ukraine đã sử dụng các tên lửa Flamingo do nước này sản xuất để tập kích một cơ sở thuộc cơ quan vũ trụ Nga tại Samara, cách biên giới Ukraine khoảng 560 dặm (900 km).