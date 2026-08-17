Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang phá vỡ những cột mốc mà tiền bối Park Hang-seo không làm được

“Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã tiến thêm một bước dài tới trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026). Ở bán kết lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur, Các chiến binh sao vàng đã thi đấu bản lĩnh và giành thắng lợi thuyết phục 2-0 ngay trên sân khách”, trang MT.kr viết sau trận bán kết vào tối 16/8.

“Trước đó, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng A với thành tích bất bại gồm 3 thắng, 1 hòa (10 điểm), ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Chạm trán đội nhì bảng B là Malaysia, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì sự chủ động trong lối chơi. Họ ghi 2 bàn ở cuối mỗi hiệp để ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng với cách biệt 2 bàn trên sân khách mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận bán kết lượt về trên sân nhà ngày 19/8. Đội tuyển Việt Nam có quyền thua với cách biệt 1 bàn mà vẫn vào chung kết. Nhưng với lợi thế vượt trội Malaysia, xem ra họ sẽ biết cách áp đảo đối thủ ở lượt về”.

Theo ấn phẩm xứ kim chi, điều đầu tiên mà HLV Kim Sang-sik hơn tiền bối Park Hang-seo chính là chuỗi 23 trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam. “Chiến thắng 2-0 trước Malaysia nối dài chuỗi trận không thua của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 23. Ông Park dù đã gặt hái thành công cho bóng đá Việt Nam cũng không thể chinh phục thành tích này”.

Cột mốc thứ 2 mà MT.kr nhắc đến là trận chung kết ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp đang chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik. “Trước đây, dưới sự dẫn dắt HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã vô địch giải đấu năm 2018, nhưng họ bị loại ở bán kết năm 2020. Thầy trò Park Hang-seo đã lọt vào chung kết một lần nữa tại giải đấu năm 2022 nhưng chỉ giành vị trí á quân.

Nếu vượt qua bán kết ở kỳ 2026, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào trận chung kết ở hai giải ASEAN Cup liên tiếp (sau 2024). Xa hơn, nếu họ giành chức vô địch, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại mà HLV Kim Sang-sik mang đến cho bóng đá Việt Nam”, trang báo hàng đầu Hàn Quốc kết luận.